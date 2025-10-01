Sheinbaum Insiste en Quitar Fuero a Legisladores y Pide Pruebas por Caso de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió hoy 1 de octubre de 2025 en su propuesta de quitarle el fuero a legisladores, como diputados y senadores, y aprovechó para llamar que se presenten pruebas en el caso de Adán Augusto López Hernández ya sea por su presunta relación con Hernán 'N', señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, o por discrepancias en sus declaraciones fiscales por pago de impuestos.

Si hay una prueba de alguna gente de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) involucrada en un acto ilícito tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía.

Más información en breve

