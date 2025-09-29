“Si se Encuentra Algo se Presenta la Denuncia”, Dice Sheinbaum por Impuestos de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hoy 29 de septiembre de 2025 que si el senador Adán Augusto López Hernández “tiene que aclarar más cosas, que las aclare”, en relación al pago de impuestos del legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y aseguró que "si se encuentra algo se presenta la denuncia".

El pasado 26 de septiembre de 2025, el senador Adán Augusto López Hernández dio una conferencia para aclarar su patrimonio, ingresos y pago de impuestos, luego de que una investigación de N+ encontró que había alrededor de 80 millones de pesos que no se encontraban en su declaración fiscal.

Sheinbaum asegura que si se encuentra algo habrá denuncia

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo considera que si es necesario que Adán Augusto aclare más cosas, que lo haga; sin embargo, reconoció que si se encuentra alguna irregularidad se presentará una denuncia, como se haría contra cualquier servidor público.

El senador aclaró y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare, no hay ningún problema, y si hay alguna cosa siempre el SAT investiga a cualquier persona, que aclare Adán Augusto.

La Presidenta confirmó que hasta este lunes “no hay ninguna investigación a Adán Augusto” por alguna irregularidad en el pago de sus impuestos en 2023 y 2024.

Sin embargo, señaló que "si se encuentra algo contra alguien se presenta la denuncia. Si hay pruebas, nosotros mismos presentamos la denuncia, y si la Fiscalía tiene pruebas, avanza, nunca vamos a decirle al fiscal: 'no haga esto porque va a dañar a un partido político, a una persona'".

La mandataria federal descartó que el tema en torno a las declaraciones fiscales de Adán Augusto sea fuego amigo, y por el contrario señaló que "si hay algo contra cualquier persona de Morena, que se encuentre y que tenga pruebas, se procede así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político".

Aquí no cubrimos a nadie, y menos vamos a estar con insidias, nosotros decimos la verdad: no mentir, no robar y no traicionar.

