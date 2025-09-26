Adán Augusto Da Conferencia para Aclarar Patrimonio, Ingresos y Pago de Impuestos

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ofreció una conferencia para reaccionar a la información transmitida en el Noticiero En Punto, de N+.

Según él, no ha falseado información ni omitido dinero transferido a sus cuentas, procedente de empresas “fantasma”, relacionadas con su familia, y a las que les dio contratos millonarios cuando fue gobernador de Tabasco.

Noticia relacionada: La Red Millonaria de Adán Augusto: Recibió 79 MDP de Empresas Privadas, Una de ellas "Fantasma"

Rechazó que sea ilegal haber recibido dinero por pagos de servicios profesionales de empresas que fueron previamente beneficiadas con contratos en su administración, como es el caso de la empresa Rabatte, lo que consta en documentos oficiales.

“Esa no era la función del gobernador del estado, como yo no puedo saber hoy a quienes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. El gobierno de un estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público es responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones", dijo el coordinador de los senadores de Morena.

"Yo, de manera directa, nunca otorgué ningún contrato a Rabatte", negó a la par en que descartó cualquier conflicto de intereses. "Efectivamente a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco (...). Yo no recibí transferencias, a mí me pagaron por servicios profesionales”.

Luego aseguró que en el caso de los recursos que según documentos oficiales recibió de la empresa GH Servicios Empresariales, no se trata de una empresa “fantasma”, porque después de un juicio por irregularidades, esa empresa logró recobrar el reconocimiento de su sello fiscal. Sin embargo, dijo que "es probable" que haya recibido en sus cuentas dinero de la firma.

Y justificó que el contador de esa empresa es el mismo de él y de sus hermanos, y por eso el SAT registró el mismo correo tributario para todos.

Yo no puedo estar las 24 horas del día pendiente a ver qué recibo en mi correo, por eso al contador que yo contrato, que me presta el servicio contable, proporciona su correo de manera adicional (...). Entiendo que mis hermanos contrataron en su momento al mismo contador, ante el SAT se registra el contador

Lo que sí confirmó el coordinador de los senadores de Morena es que declaró haber recibido 56 millones de pesos en 2024 y en 2023, declaro 26 millones 622 mil pesos, más dinero del que se mencionó en el reportaje de N+Focus. Y es que en la conferencia presentó un documento con una declaración que hizo con modificaciones en mayo de este año. Así explicó sus cifras.

Los ingresos durante 2023, más allá de mis ingresos como funcionario público, fueron del orden de los 23, 24 millones de pesos, posteriormente en la modificación que presente en mayo de este año corresponde a los ingresos o a la situación patrimonial del 2024, ahí consta que tuve ingresos acumulados por el orden más o menos por 56 millones de pesos

Yo dije que en el 2024 tenía cincuenta y tantos y que en el 2023 tuve 26 millones de pesos, si suman dan la cantidad de los 78 millones de pesos que es lo que yo declare como ingresos al SAT

El morenista aclaró que ha recibido dinero proveniente de Estados Unidos por una herencia de su padre, pero además recibe, entre otros ingresos, dinero por venta de ganado, arrendamiento de inmuebles y acciones en una empresa de Tabasco “Corporación Inmobiliaria Villahermosa”.

En la conferencia acusó que los señalamientos en su contra son un ataque a él y a su movimiento. “Yo sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo, ‘a todo santo le llega su capillita’, y todo va a tener su tiempo".

Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo (...). Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas (...). En su momento voy a darles un, una especie de dictamen de todo esto

Yo tengo la conciencia tranquila y lo reitero, pues ya, yo estoy viejo en estas lides y ya sé (...). Yo no hablo de fuego amigo (...), ya tengo la coraza bastante gruesa / se van a quedar con las ganas (...) yo sí sé de parte de quién y de quiénes

Los reporteros le preguntaron si no fue ingenuo cuando invitó al hoy preso Hernán “N”, como su secretario de Seguridad Pública en Tabasco, señalado como presunto líder de La Barredora, a lo que este respondió: “Bueno, yo le diría que cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de Seguridad Pública, pues no teníamos ningún indicio”. Aseguró que, si pudiera volver al pasado, con la experiencia de hoy, no lo invitaría.

Sobre sus cuentas, se negó a dar copias a los reporteros de los documentos con las cifras. Únicamente se distribuyeron acuses de recibo con el argumento de que son confidenciales.

