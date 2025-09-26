Sheinbaum Pide que Adán Augusto Aclare Recursos que N+ Investigó y No Están en su Declaración

Durante la conferencia matutinita de hoy, 26 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la situación del senador Adán Augusto López y sus transacciones millonarias.

La mandataria pidió que el senador aclaré la procedencia de los recursos que recibió y que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con una investigación de N+ Focus, Adán Augusto recibió 79 millones de pesos de empresas privadas que no se encuentran en su declaración patrimonial; los documentos oficiales señalan que una de ellas fue señalada por el SAT como empresa fantasma.

Los pagos que recibió fueron por el concepto de "Servicios Profesionales" entre los años 2023 y 2024. Los montos que recibió no están incluidos en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante el SAT.

Los documentos consultados por N+ Focus mostraron que parte de los pagos provinieron de compañías con antecedentes cuestionables. Una de ellas, GH Servicios Empresariales, le otorgó 2.8 millones de pesos en 2024, fue catalogada por el SAT como empresa fantasma y, además, utilizó un correo electrónico de contribuyente vinculado a López Hernández y a su hermano.

En los meses de noviembre y diciembre de 2023 recibió un pago de 20.5 millones de pesos, divididos en dos exhibiciones: en el primer mes, GH Servicios Empresariales le dio 8.9 millones de pesos y en el siguiente obtuvo 11.5 mdp por parte de Operadora Turística de Rabatte, de C.V.

