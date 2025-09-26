Dos Huracanes y un Ciclón Rodean a México: ¿Cuál es la Trayectoria de los 3 Fenómenos?

México se encuentra rodeado de tres fenómenos climáticos, que generarán lluvias en distintas regiones; en N+ te compartimos cuál es su trayectoria hoy, 26 de septiembre de 2025.

Se trata del huracán Narda que se formó en el Pacífico; el huracán que está ahorita en el océano Atlántico es Humberto de categoría 1 y el ciclón tropical Imelda que provocarán lluvias intensas en los próximos días.

Video: Clima Hoy en México del 25 de Septiembre de 2025 con Raquel Méndez: Huracán Narda y Frente Frío 4

Aunque por ahora ninguno de los tres fenómenos representa un impacto directo sobre el territorio mexicano, su interacción con otros sistemas atmosféricos podría mantener el ambiente lluvioso en varias entidades.

#Humberto ahora como #Huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el océano #Atlántico, lejos del territorio nacional. No afecta al país. pic.twitter.com/DKkDeMBx82

— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2025

Trayectoria de los huracanes y de Imelda

El huracán Humberto de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el océano Atlántico está lejos de México. Su centro está a 750 kilómetros (km) al noroeste de las Antillas Menores y a 3,050 km de las costas de Quintana Roo. Este fenómeno climático no representa riesgo para el país; tiene vientos sostenidos de 120 km/h con rachas de 150 km/h.

El huracán Nada que está en el Pacífico de igual forma está alejado del México, a 1340 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El ciclón tropical Imelda se encuentra cerca de La Española y el este de Cuba.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población mantenerse informada sobre los reportes meteorológicos, evitar actividades en zonas marítimas de alto oleaje y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, deslaves e inundaciones urbanas.

¿Cuál es el huracán que está ahorita?

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua, el huracán que está ahorita en el Pacífico es Narda, es de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se va alejando paulatinamente de las costas nacionales; provocará oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur.

