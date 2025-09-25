¿Estás planeando una cita o una salida con tu familia? Este fin de semana estará lleno de arte y música, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) será escenario de un concierto gratuito en homenaje a compositores mexicanos. En N+, te compartimos a qué hora empieza.

En el concierto podrás bailar al ritmo de Los Ángeles Azules, o dedicar una canción, porque contará con música de para diferentes gustos y edades.

Se reunirán 2 mil 600 músicos en escena, entre niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad, quienes forman parte de talleres de música en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), así como de programas artísticos de las Utopías, las Orquestas Comunitarias, el Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Coro de la Ciudad de México.

¿A qué hora es el concierto de la Orquesta Monumental en CDMX?

El concierto comenzará en punto de las 16:00 horas, bajo la dirección de 10 batutas, la Orquesta Monumental interpretará piezas que van desde Beethoven y Johann Strauss hasta los temas más bailables de Los Ángeles Azules o de la Maldita Vecindad, por lo que es apto para todas las edades.

Llega con tiempo para que alcances un buen lugar y no te pierdas la participación de talentos de primarias y secundarias públicas que están en el programa "Do Re Mi Fa Sol en mi Escuela", que acerca la educación musical a más de 500 planteles en la capital.

¿Cuáles son las canciones que sonarán en el concierto gratis en el Zócalo?

En la cartelera habrá música popular y tradicional, que trae a artistas de diferentes épocas:

Baila con la cumbia Nunca es suficiente de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules.

Kumbala de La Maldita Vecindad.

Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet.

Viva la vida de Coldplay

El Himno de la Alegría de Beethoven

Marcha Radetzky de Johann Strauss.

