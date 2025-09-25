Cambios para Visa de Trabajo en Estados Unidos: ¿Quiénes Pueden Tener Prioridad?
El gobierno estadounidense compartió quiénes serán las personas que priorizarán para trámite de la visa americana
¿Estás por tramitar tu visa americana? El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció cambios que benefician a ciertas personas; en N+, te contamos en qué cosiste y los detalles que debes saber.
Los nuevos cambios para tramitar la visa H-1B contemplan priorizar a los trabajadores que tienen un nivel profesional más alto y con mejores salarios, así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
