Inicio Internacional Estados unidos Cambios para Visa de Trabajo en Estados Unidos: ¿Quiénes Pueden Tener Prioridad?

Cambios para Visa de Trabajo en Estados Unidos: ¿Quiénes Pueden Tener Prioridad?

|

N+

-

El gobierno estadounidense compartió quiénes serán las personas que priorizarán para trámite de la visa americana

Una imagen de un documento que dice visa sobre un mapa del mundo.

Hay trabajadores que tendrán prioridad para tramitar su visa americana. Foto: Pixabay | Ilustración

COMPARTE:

¿Estás por tramitar tu visa americana? El gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció cambios que benefician a ciertas personas; en N+, te contamos en qué cosiste y los detalles que debes saber. 

Los nuevos cambios para tramitar la visa H-1B contemplan priorizar a los trabajadores que tienen un nivel profesional más alto y con mejores salarios, así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

 

 

En breve más información 

Historias recomendadas: 

 

 

FBPT

 

 

 

Donald TrumpSociedad
Inicio Internacional Estados unidos Cambios visa americana trabajo 2025 quienes tienen prioridad tramitar documento eua