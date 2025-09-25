¿Hay Movilización de Estudiantes por Ataque en CCH Sur? UNAM Anuncia Mesa con Padres de Familia

Ante los hechos de violencia que se registraron en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, padres, madres y estudiantes organizados han exigido seguridad en las instalaciones y apertura al diálogo con las autoridades educativas.

Esto derivó del ataque armado hecho por un estudiante de 19 años, quien le quitó la vida a su compañero de 16 años y dejó herido a un trabajador.

A través de un comunicado del CCH Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que hoy, 25 de septiembre de 2025, habrá una mesa de diálogo con los padres de familia.

La primera reunión se realizó la noche del miércoles en la Rectoría, donde autoridades universitarias y representantes estudiantiles revisaron el pliego petitorio entregado días antes. Durante el encuentro, la UNAM detalló que se presentaron los acuerdos de la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, relacionados con la revisión de protocolos de actuación en casos de emergencia.

Al iniciar la sesión las y los consejeros expresaron su pesar por los hechos, así como su solidaridad con la comunidad universitaria del CCH-Sur, en especial con las familias de las víctimas y reiteraron su compromiso de trabajar conjuntamente en favor de una comunidad más segura para todas y todos.

¿Habrá una marcha de estudiantes del CCH Sur?

Hoy no se prevé alguna marcha de estudiantes, sin embargo, el nuevo diálogo se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a las 17:00 horas en las instalaciones del CCH Sur. La UNAM detalló que podrán ingresar al plantel cinco madres y padres de familia, quienes deberán identificarse. La reunión también estará abierta para la comunidad estudiantil que acredite su identidad.

Esto pasó en CCH Sur

La comunidad universitaria ha llevado a cabo protestas por el asesinato de Jesús, un estudiante de 16 años que fue atacado el pasado lunes por Lex Ashton, de 19 años, quien ingresó encapuchado y con un arma blanca.

Ashton, que permanece hospitalizado tras fracturarse ambas piernas porque se aventó de un edificio en su intento de huir, es investigado por la Fiscalía capitalina. En redes sociales se le relacionó con foros extremistas conocidos como incels, además evidenciaron publicaciones previas al ataque en las que difundía imágenes de armas blancas y mensajes con referencias violentas.

Los alumnos del CCH Sur exigieron mayor seguridad tanto dentro como fuera del plantel, así como la actualización de los protocolos de actuación frente a hechos de violencia. También piden acompañamiento psicológico para la comunidad afectada y justicia para la víctima.

