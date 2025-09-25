Nuevo Ciclón Toma Fuerza y Puede Interactuar con Tormenta Humberto: ¿Cuándo se Forma Imelda?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó hoy, 25 de septiembre de 2025, sobre un nuevo ciclón que podría interactuar con la tormenta Humberto en el Atlántico. Te decimos cuándo pude formase Imelda.

Cabe recordar que la tormenta tropical Humberto se formó ayer, 24 de septiembre, y se ubica en la parte central del Atlántico, a 1,100 kilómetros al este de Puerto Rico y a 3 mil 320 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, se prevé que pueda convertirse en huracán a partir del sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

¿Cuándo podría formarse Imela?

La Conagua alertó por un nuevo ciclón que podría interactuar con la tormenta Humberto en el Atlántico.

Se trata de una zona de baja presión asociada con una onda tropical sobre el noreste del mar Caribe, que incrementa a 70% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 90% en 7 días. Se localiza aproximadamente a 1,835 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Es decir, Imelda podría formarse entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre.

Hasta ahora son ocho los ciclones este año en el Atlántico: además de Humberto, Gabrielle, el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte (EUA).

Lluvias en el país

Para este jueves 25 de septiembre se esperan lluvias en varios estados del país, de acuerdo con los reportes de la Conagua

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Intervalos de chubascos en: Quintana Roo.

