Artemis II de la NASA se Prepara para Última Misión de Prueba Hacia la Cara Oculta de la Luna  

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, los cuatro astronautas de Artemis II, la primera misión de la NASA a la Luna en 50 años, aseguraron que están listos para volar y anunciaron que seguramente vean con sus ojos una parte del satélite que nunca antes haya sido observado.

Cabe recordar que Artemis II, que no tocará la Luna, es la última misión de prueba de la agencia espacial estadounidense antes del regreso del ser humano a la superficie lunar, previsto con Artemis III.

La NASA inauguró el programa Artemis con el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I en 2022 que puso a prueba el rendimiento del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion en un vuelo de larga duración.

Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y a su vuelta caerá en el Pacífico oriental, cerca de la costa de la ciudad estadounidense de San Diego.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, dijo en conferencia de prensa desde la NASA en Houston, Texas, que todo está listo.

Estamos en el punto en el que ahora estamos preparados para volar.

Así será la misión de los cuatro astronautas

En esta misión, los cuatro astronautas permanecerán en el espacio por diez días, durante los que rodearán una vez el satélite.

Este será el mayor acercamiento del ser humano a la Luna desde la Apolo 17, que alunizó en diciembre de 1972 y supuso la última misión del programa Apolo.

El lanzamiento de Artemis II está previsto para abril de 2026, aunque la NASA afirmó ayer que tratará de adelantarlo a febrero.

Uno de los aspectos fundamentales de la misión será el sobrevuelo a casi 10,000 kilómetros de distancia de la Luna, durante el que existe una gran probabilidad de que los astronautas observen desde la cápsula Orion, que han bautizado como 'Integrity' (Integridad), la cara oculta del satélite.

Es muy probable que, dependiendo de la fecha de lanzamiento, veamos cosas que ningún ser humano ha visto jamás.

La misión también la integran:

El piloto Victor Glover

El especialista de misión de la agencia espacial canadiense, Jeremy Hansen

La especialista de misión de la NASA, Christina Koch, quien posee el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio, y participó en la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

Hansen explicó que han estado entrenando con científicos de la NASA para identificar regiones de la Luna, de cara a que sean capaces de recomendar zonas interesantes para futuras misiones de recolección de datos o para el alunizaje de un róver. "El ojo humano es un sistema mágico", resumió.

Durante la misión, los cuatro astronautas realizarán todo tipo de comprobaciones y tests que serán útiles para la Artemis III, en la que el objetivo sí que será pisar la Luna por primera vez en más de cinco décadas. Ese hito está previsto para no antes de 2027.

Además, los astronautas serán parte de investigaciones humanas, con cuatro experimentos que estudiarán cómo los humanos superan estas misiones en el espacio exterior, cómo afecta el entorno espacial a las células humanas, los cambios que ocurren en el sistema inmunitario, y que incluirán la creación de un repositorio que abarque todas las mediciones "que se puedan imaginar" sobre los cambios en el cuerpo humano.

Koch agregó que el viaje espacial traerá amplios beneficios a la "innovación, tecnología y desarrollo, no solo para misiones futuras, sino también para tecnologías que regresan a la Tierra".

