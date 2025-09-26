Apoyo Económico de Mujeres y Hombres 18 a 56 Años: Dará Viajes Gratis y Estos Beneficios en CDMX

¿Cuidas a una persona? La Ciudad de México contará con un nuevo programa social que además de brindar un apoyo económico de 2 mil pesos cada dos meses, tendrá varios beneficios adicionales para los solicitantes; en N+, te compartimos cuáles son.

Este apoyo se llama Ciudad que Cuida a quien Cuida, es para hombres y mujeres de entre 18 a 56 años. Su objetivo es ayudar a las personas que se dedican a labores de cuidados.

Las autoridades capitalinas indicaron que buscan mejorar el bienestar tanto de las personas cuidadoras como de quienes están a su cargo, con el fin de cerrar las brechas de género, ya que son principalmente las mujeres quienes asumen estas responsabilidades sin remuneración. Con estas medidas, se pretende reconocer su trabajo y generar condiciones más equitativas para su desarrollo personal y profesional.

Los beneficiarios recibirán transferencias de 2 mil pesos, además del apoyo económico, contarán una serie de beneficios pensados en el bienestar físico, social y emocional de las cuidadoras.

✨ En la #CapitalDeLaTransformación reconocemos que los trabajos de cuidado son esenciales y merecen ser valorados. 🏠



La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó el programa #CiudadQueCuidaAQuienCuida, parte del #SistemaPúblicoDeCuidados, que impulsa un modelo más justo donde… pic.twitter.com/edjsNfO4MQ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 18, 2025

¿Cuáles son los beneficios adicionales de Ciudad que Cuida a quien Cuida?

Viajes gratis a través del programa Colibrí Viajero. Este programa contempla visitas a diferentes sitios y es para gente en situación de vulnerabilidad; en cada alcaldía suelen avisar sobre los próximos viajes.

Pagos de 2 mil pesos bimestrales.

Talleres informativos.

Actividades culturales.

Deportes.

Cabe destacar que aún no se encuentra abierta la convocatoria, pero las autoridades de la CDMX darán a conocer en sus redes sociales oficiales en dónde hacer el registro, recientemente entregaron mil apoyos a los beneficiarios.

