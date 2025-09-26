Apoyo Económico de Mujeres y Hombres 18 a 56 Años: Dará Viajes Gratis y Estos Beneficios en CDMX
En CDMX darán un apoyo económico para hombres y mujeres, quienes también tendrás viajes gratis; te decimos todos sus beneficios
¿Cuidas a una persona? La Ciudad de México contará con un nuevo programa social que además de brindar un apoyo económico de 2 mil pesos cada dos meses, tendrá varios beneficios adicionales para los solicitantes; en N+, te compartimos cuáles son.
Este apoyo se llama Ciudad que Cuida a quien Cuida, es para hombres y mujeres de entre 18 a 56 años. Su objetivo es ayudar a las personas que se dedican a labores de cuidados.
Las autoridades capitalinas indicaron que buscan mejorar el bienestar tanto de las personas cuidadoras como de quienes están a su cargo, con el fin de cerrar las brechas de género, ya que son principalmente las mujeres quienes asumen estas responsabilidades sin remuneración. Con estas medidas, se pretende reconocer su trabajo y generar condiciones más equitativas para su desarrollo personal y profesional.
Los beneficiarios recibirán transferencias de 2 mil pesos, además del apoyo económico, contarán una serie de beneficios pensados en el bienestar físico, social y emocional de las cuidadoras.
¿Cuáles son los beneficios adicionales de Ciudad que Cuida a quien Cuida?
- Viajes gratis a través del programa Colibrí Viajero. Este programa contempla visitas a diferentes sitios y es para gente en situación de vulnerabilidad; en cada alcaldía suelen avisar sobre los próximos viajes.
- Tendrán viajes gratis a diferentes partes del país con el programa de Colibrí Viajero.
- Pagos de 2 mil pesos bimestrales.
- Talleres informativos.
- Actividades culturales.
- Deportes.
- Actividades culturales.
Cabe destacar que aún no se encuentra abierta la convocatoria, pero las autoridades de la CDMX darán a conocer en sus redes sociales oficiales en dónde hacer el registro, recientemente entregaron mil apoyos a los beneficiarios.
