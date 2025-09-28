¿Cuánto Cobrará Bad Bunny por Presentarse en el Show del Super Bowl LX 2026?

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, ha sido confirmado como el headliner del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La noticia fue dada a conocer por la NFL en conjunto con Apple Music, patrocinador oficial del Halftime Show, lo que desató una ola de entusiasmo en redes sociales.

La elección del artista puertorriqueño no es sorpresa para muchos, ya que Bad Bunny ha sido una de las figuras más influyentes y exitosas de la música a nivel global en los últimos años. Ha liderado las listas de reproducción de Spotify, ganado múltiples premios internacionales y agotado estadios en América, Europa y otros continentes.

¿Recibirá un pago millonario?

Pese a la magnitud del evento y la fama del artista, Bad Bunny no recibirá un solo dólar por su actuación. Aunque muchos creen que los artistas cobran cifras astronómicas por subirse al escenario del Super Bowl, la realidad es diferente. Desde hace años, la NFL no paga honorarios a los artistas del espectáculo de medio tiempo. En su lugar, se hace cargo de todos los costos de producción, que pueden superar los 10 millones de dólares, dependiendo del nivel del montaje.

Luego de Ser Abucheada en el Super Bowl, Taylor Swift Pierde Miles de Seguidores en Redes

Y es que el Halftime Show no es cualquier presentación: es un escaparate con más de 100 millones de espectadores en vivo en Estados Unidos y una audiencia global en decenas de países, que transforma cada show en un fenómeno viral instantáneo.

El verdadero pago: exposición global y aumento de ingresos

La participación en el show del medio tiempo suele traducirse en un aumento masivo de reproducciones en plataformas de streaming, subidas en ventas digitales y físicas, incremento en seguidores en redes sociales, y una mayor demanda para futuros conciertos y colaboracione

Noticia relacionada: Medio tiempo del Super Bowl 2026: Bad Bunny Será el Encargado del Show

En este sentido, el "pago" que recibe Bad Bunny se medirá en impacto mediático, posicionamiento global y retorno económico indirecto. Para un artista que ya domina la escena internacional, el Super Bowl representa un nuevo nivel de visibilidad y consolidación.

Aunque aún no se han revelado detalles del espectáculo, la expectativa es alta. Se espera que Bad Bunny combine sus mayores éxitos con una producción visual de alto nivel, invitados especiales y un despliegue artístico que represente tanto su estilo como su identidad latina. Dado el historial del evento y la energía del artista, todo indica que el Super Bowl LX tendrá uno de los shows más memorables de los últimos años.

Historias recomendadas:

Cinco Muertos por Tiroteo e Incendio en Iglesia en Michigan; Presunto Atacante fue Abatido

Tiroteo en Iglesia de Michigan: Autoridades Identifican al Sospechoso del Ataque