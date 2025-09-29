“Roscoe Murió en Mis Brazos”: El Mensaje de Lewis Hamilton por Fallecimiento de su Perro

Roscoe, el compañero de Lewis Hamilton que conmovió la semana pasada a toda la comunidad dentro y fuera de la Fórmula 1 falleció y el piloto compartió un emotivo mensaje por la partida de su perro: "Murió en mis brazos".

De acuerdo con Lewis Hamilton, Roscoe murió el pasado 28 de septiembre de 2025, aunque fue hasta hoy lunes que el piloto de Fórmula 1 dio a conocer la noticia.

Era común encontrar a Hamilton acompañado por Roscoe tanto en los eventos de F1 como en los viajes que realizaba, incluso, se le vio como toda una estrella al llegar al circuito de Silverstone.

Lewis Hamilton dedica emotivo mensaje a Roscoe

En su cuenta de Instagram, el piloto de F1 Lewis Hamilton dedicó un emotivo mensaje por la muerte de su mascota Roscoe y aseguró que los últimos cuatro días "estuvo conectado a un respirador artificial, luchando con todas sus fuerzas".

Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decirle adiós a Roscoe.

Hamilton aseguró que Roscoe "nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo".

Además, aseguró que la decisión de convivir con Roscoe "fue la mejor decisión que he tomado nunca, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos".

Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a la decisión de sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida.

Por otra parte, reconoció que aunque la decisión de sacrificar a Roscoe fue muy dura, "tenerlo fue una de las partes más bonitas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio".

Por último, el piloto de F1 agradeció "a todos por el amor y el apoyo que le han mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial poder presenciarlo y sentirlo".

F1 manda mensaje por pérdida de Lewis Hamilton

En sus redes sociales, la F1 publicó un mensaje por la muerte de Roscoe, a quien consideró "una verdadera estrella en todos los sentidos".

El querido Roscoe de Lewis Hamilton hizo sonreír al paddock y conmovió los corazones de los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles.

"Descansa en paz, Roscoe, desde cachorro del paddock hasta icono de Dogue, gracias por las huellas que dejaste en nuestros corazones", escribió en su cuenta de X.

