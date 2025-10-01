Así Quedaron las Calles de Neza luego de Inundación: Sigue Cerrada Avenida Pantitlán

El municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue uno de los más afectados por las lluvias de la semana pasada: las viviendas de varias colonias quedaron entre aguas negras y cientos de personas perdieron su patrimonio.

Los daños también obligaron al cierre de calles y avenidas, por lo cual las autoridades desplegaron operativos para atender la emergencia y así ayudar a que los pobladores puedan reanudar sus actividades cotidianas.

Ante ello, te contamos cómo amaneció hoy, 1 de octubre de 2025, la colonia Vicente Villada, una de las que sufrió mayores daños por la tormenta del pasado sábado 27 de septiembre y las lluvias de los posteriores días.

Noticia relacionada: Inundación en Neza: ¿Por Qué Hay Agua Roja en Calles de la Colonia Vicente Villada, Edomex?

Video: Adultos Mayores Sufren por Inundaciones en la Colonia Vicente Villada en Neza:"Es Muy Feo"

Así quedaron las calles en Nezahualcóyotl

Este miércoles, algunas calles en el municipio amanecieron ya sin agua, pero aún con estragos de la inundación, con lodo y escombros.

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México acudieron para apoyar en las labores de desazolve, junto con personal de los municipios de Texcoco, Chalco y La Paz, Estado de México.

Las labores siguieron las primeras horas de hoy para poder destapar las coladeras y evitar que la colonia se inunde nuevamente en caso de lluvia.

Poco a poco la gente pudo salir de sus casas en busca de transporte para poder regresar a sus trabajos, y los estudiantes a sus respectivas escuelas.

Noticia relacionada: "Llovió Muy Duro": Al Menos 2 Mil Viviendas Quedan Bajo el Agua en Neza

Video: Sheinbaum Acude a Nezahualcóyotl, Estado de México para Evaluar los Daños por Inundaciones

Avenida Pantitlán sigue cerrada

Sin embargo, la Avenida Pantitlán continúa con cierres viales debido a las labores para el retiro del agua que se acumuló por la lluvia.

En el sitio, unidades vactor mantuvieron los trabajos para poder dar paso a la limpieza y que así pueda reabrirse la circulación. También continuaron las labores en las calles, donde el agua alcanzó niveles altos.

Y es que la colonia Vicente Villada y otras aledañas quedaron completamente anegadas, y los pobladores perdieron muebles y electrodomésticos.

Ante esa situación, las autoridades desplegaron brigadas de vacunación para evitar situaciones de riesgo.

Además, comenzaron a repartir alimentos, agua, materiales de limpieza y desinfección.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb