¿Qué se Celebra en Octubre 2025? Fechas importantes del Mes 10 del Año en México y el Mundo

Llega el mes de octubre 2025, en el que se cumple el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y también recordamos el aniversario 57 de la matanza de Tlatelolco. En N+, te contamos lo que pasará durante el mes 10 del año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum

El 1 de octubre de 2025, se cumple el primer año de gobierno de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que dará un informe público al pueblo de México el domingo 5 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). En el evento masivo, convocado a las 11:00 de la mañana, la titular del Ejecutivo Federal presentará temas clave y un balance de su administración.

Día Internacional del Café

El 1 de octubre es el Día Internacional del Café; la fecha fue establecida en 2015 con el propósito de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, después del agua. México es líder productor y exportador de café orgánico en el mundo, su principal mercado es el continente europeo. Chiapas es el principal productor, seguido de Veracruz y Puebla.

Matanza de Tlatelolco

El 2 de octubre, se cumplen 57 años de la matanza de Tlatelolco de 1968, que fue perpetrada por el Ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica de estudiantes, bajo el mandato del expresidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).

"El 2 de octubre no se olvida” y sigue en la memoria colectiva de miles de mexicanos. Como cada año, se prevén manifestaciones en Ciudad de México y en N+, te mantendremos informado sobre la movilizaciones de la conmemoración de los hechos ocurridos en 1968.

Día Mundial de la No Violencia

El 2 de octubre, también es el Día Mundial de la No Violencia; esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, por lo que se trata de un homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia.

Eventos deportivos durante octubre

Durante octubre de 2025 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde futbol hasta el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

3 de octubre: Mundial de Halterofilia en Noruega; concluye el 12 del mes 10.

5 de octubre: Gran Premio de Singapur de la F1.

7 de octubre: Inicia la temporada regular de la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés).

12 de octubre: Maratón de Chicago 2025; se trata de una de las rutas más emblemáticas de Estados Unidos.

19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos de la F1.

19 de octubre: Inicia la Primera Liga de Naciones Frontón 30 Metros México en Aguascalientes; termina el día 25.

24 de octubre: Gran Premio (GP) de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez; las carreras se realizarán del viernes 24 al domingo 26 de octubre.

25 de octubre: Medio Maratón Nocturno en Veracruz.

26 de octubre: Maratón de Aguascalientes.

Día Mundial de los Docentes

El 5 de octubre es el Día Mundial de las y los Docentes; la fecha fue establecida por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para destacar su papel fundamental en los sistemas educativos ya que los maestros son motores del aprendizaje, la inclusión y la innovación en las escuelas y en la sociedad.

Superluna o Luna llena de la Cosecha

El 7 de octubre, habrá Luna Llena; se trata de una Superluna, también conocida como Luna llena de la Cosecha, se llama así porque es la más cercana al equinoccio de otoño. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en esta época, el satélite natural de la Tierra sale después de la puesta del Sol. En el pasado, este evento permitía a los agricultores trabajar más tiempo y cosechar los cultivos al atardecer, bajo la luz de la Luna, de ahí su nombre. Se prevé que sea un 6.6% más grande y un 13% más brillante que una Luna llena regular.

Fases Lunares en el mes de octubre

Así queda el calendario lunar del mes de octubre:

7 de octubre: Luna llena

13 de octubre: Cuarto menguante

21 de octubre: Luna nueva

29 de octubre: Cuarto creciente

Fenómenos astronómicos de octubre

Estos son otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder durante octubre y son:

6 de octubre: Luna cerca de Saturno, se podrá observar a simple vista o a través de binoculares, ya que la Luna tendrá un 98% iluminación.

6 de octubre: Luna cerca de Neptuno, necesitarás binoculares o un telescopio para observarla en el cielo.

10 de octubre: Luna cerca de las Pléyades, este fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista.

13 de octubre: Luna cerca de Júpiter.

19 de octubre: Luna cerca de Venus.

19 de octubre: Mercurio cerca de Marte.

20 y 21 de octubre: Pico de la lluvia de meteoros Oriónidas, son una lluvia de meteoros de fuerza media capaz de mostrar ráfagas ocasionales de actividad.

23 de octubre: Luna cerca de Marte

23 de octubre: Luna cerca de Mercurio

Sismo y tsunami de Colima de 1995

El 9 de octubre, se cumplen 30 años del sismo de magnitud 8 originado a 10 kilómetros (km) al sureste de Manzanillo, con una profundidad de 25 km en las costas de Colima. Dicho temblor dejó 58 personas fallecidas y más de 45 mil damnificados, además de daños a la infraestructura, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

El sismo fue seguido por un tsunami que afectó las costas de Jalisco y Colima a lo largo de 120 km de costas del Pacífico, desde bahía de Tenacatita, en Jalisco, hasta Manzanillo, en Colima. La amplitud máxima fue de 4.5 metros (m); la evidencia de este crecimiento de agua se localizó 40 km al sureste y 80 km al noreste de Manzanillo.

Juegos Olímpicos de México 1968

El 12 de octubre, se cumplen 57 años de los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en México, los primeros realizados en Latinoamérica, que estuvieron marcados por los conflictos sociales en nuestro país.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció la fecha en 1988, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de la enfermedad.

Día Mundial del Ahorro de Energía

El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía, la fecha tiene como propósito conservar los recursos naturales y para lograr eficiencia en el área energética.

Día Internacional Contra el Cambio Climático

El 24 de octubre es el Día Internacional Contra el Cambio Climático, el objetivo de este día es sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que éste provoca para el planeta.

Fechas importantes y efemérides de octubre 2025, en México

11 octubre: Por decreto presidencial, en 1823 se crea el Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. Aniversario de la muerte de Rita Cetina Gutiérrez en 1908, creadora de La Siempreviva, primera escuela laica para niñas. Es recordada por impulsar la participación de la mujer en la vida social, cultural y profesional. En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE).

12 octubre: Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América.

17 octubre: Fue en 1953 cuando se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

19 octubre: Aniversario luctuoso del expresidente Lázaro Cárdenas.

Fechas conmemorativas en octubre de 2025 en el mundo

6 de octubre: Día Mundial del Hábitat

12 de octubre: Día de los Tíos

16 de octubre: Día Mundial del Pan

24 octubre: Día de las Naciones Unidas

25 de octubre: Día Mundial de la Ópera y del Karate

26 de octubre: Día Mundial de la Suegra

31 de octubre: Día de Halloween en Estados Unidos

