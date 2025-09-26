La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevará a cabo su informe por su primer año de Gobierno el próximo domingo 5 octubre de 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En el evento masivo presentará temas clave y un balance de su primer año de gobierno, comenzará a las 11:00 de la mañana. En las últimas semanas, la presidenta ha recorrido diferentes estados del país para dar informes por región, esta gira concluirá en el Zócalo capitalino.

A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Detalles del evento de Sheinbaum en el Zócalo

A través de sus redes sociales oficiales, la titular del Ejecutivo Federal hizo una invitación en la que compartió: "A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México".

La cita está programada para iniciar a las 11:00 de la mañana, y se espera que asistan miles de personas.

