¿A Qué Hora es el Evento de Sheinbaum en el Zócalo CDMX por Primer Año de Gobierno?
En el mes de octubre se llevará acabo el Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; conoce a qué hora comenzará
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevará a cabo su informe por su primer año de Gobierno el próximo domingo 5 octubre de 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).
En el evento masivo presentará temas clave y un balance de su primer año de gobierno, comenzará a las 11:00 de la mañana. En las últimas semanas, la presidenta ha recorrido diferentes estados del país para dar informes por región, esta gira concluirá en el Zócalo capitalino.
A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/kV9g021GJV— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025
Detalles del evento de Sheinbaum en el Zócalo
A través de sus redes sociales oficiales, la titular del Ejecutivo Federal hizo una invitación en la que compartió: "A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México".
- La cita está programada para iniciar a las 11:00 de la mañana, y se espera que asistan miles de personas.
