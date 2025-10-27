Día de San Judas Tadeo 2025: Calles Cerradas y Alternativas Viales por Festejos en San Hipólito

Dicen que la fe mueve montañas y mañana, 28 de octubre de 2025, en un gran día para la religión católica por la celebración del Dia de San Judas Tadeo; aquí te decimos qué calles ya están cerradas y cuáles son las alternativas viales, por la llegada de miles de feligreses a la Iglesia de San Hipólito, en Ciudad de México (CDMX).

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido como "el hermano del señor", por ser hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María. San Judas Tadeo es considerado como el patrono de los casos difíciles y desesperados.

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido como "el hermano del señor", por ser hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María. San Judas Tadeo es considerado como el patrono de los casos difíciles y desesperados.

La Iglesia Católica celebra el Día de San Judas Tadeo el 28 de octubre de cada año, sin embargo, los fieles lo veneran el día 28 de cada mes.

La devoción por San Judas Tadeo creció luego de que fue relacionado con actividades esotéricas, sin embargo, la Iglesia de San Hipólito de ha encargado de valorizar al apóstol de Jesucristo por su labor de evangelización.

En CDMX, la Iglesia de San Hipólito y San Casiano es el templo donde se venera la imagen de San Judas Tadeo.

Calles cerradas por la fiesta de San Judas Tadeo

Desde el domingo, 26 de octubre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo por el Día de San Judas Tadeo, para garantizar la seguridad de los miles de feligreses que ya empezaron a llegar al templo de San Hipólito, ubicado en la calle Francisco Zarco 12, entre el Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, en la zona Centro de la Ciudad de México.

Las calles cerradas y con afectación vial, en las inmediaciones de San Hipólito, son las siguientes:

Francisco Zarco

Paseo de la Reforma

Avenida Hidalgo

Avenida Balderas

Eje 1 Poniente

Alternativas viales para evitar la zona de San Hipólito

Te sugerimos evitar el tráfico en la zona de la Iglesia de San Hipólito y transitar por las siguientes alternativas viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Ricardo Flores Magón

Mapa de la Iglesia de San Hipólito

Recomendaciones para conductores y peregrinos

Si vas a transitar por las inmediaciones de la Iglesia de San Hipólito, la SSC recomendó las siguientes acciones:

Respeta las indicaciones de los policías de Tránsito, principalmente en las inmediaciones del templo, así como los cortes o desvíos a la circulación vehicular.

Recuerda que los peregrinos tienen preferencia de paso, tanto en los cruces como en las vialidades, por lo que debes reducir la velocidad.

Cede el paso y respeta las señales; ten en cuenta que los peregrinos circulan a baja velocidad y, en algunos casos, se detienen en las vialidades a tomar alimentos o descansar.

Planear tu ruta con anticipación: Evita distracciones al conducir con el celular o los audífonos.

No perder de vista a los menores de edad o adultos mayores, y planear un punto de encuentro en la zona, en caso de separarse.

Si vas a peregrinar rumbo a la iglesia de San Hipólito, guarda bien los objetos personales de valor, principalmente dinero, teléfonos celulares y joyería.

