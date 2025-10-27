San Judas Tadeo: ¿Por Qué le Dicen el Santo de las Causas Perdidas?

San Judas Tadeo es uno de los santos más queridos por los mexicanos que siguen la religión católica. Por esta razón, cada 28 de octubre, fecha de su aniversario, acuden a rendirle tributo, agradecer los favores o hacerle una petición en la Iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México.

Según los expertos en el tema, San Judas Tadeo es uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús y, debido a su lealtad, fue conocido como “el hermano del Señor”.

Como los feligreses lo consideraban un santo “menos ocupado”, comenzaron a hacerle peticiones o favores.

Por ejemplo, en Estados Unidos se popularizó después de la depresión en 1929 y en Europa se convirtió en el favorito para solicitar “milagros”; por ello, lo nombraron el “santo de las causas difíciles”.

Mientras que en 1980, “San Juditas”, como le dicen de cariño sus devotos, los jóvenes acudieron a él para pedirle protección.

El día 28 de cada mes, pero especialmente el 28 de octubre, los feligreses acuden a la iglesia de San Hipólito y San Casiano para agradecer los favores que les han concedido.

Así que los fieles acuden solos o en familia a pagar sus mandas. Algunos se quedan a las misas que abarrotan el templo o bien, otros brindan alimentos y bebidas calientes a quienes acuden a rezar.

¿Cómo se le reza a San Judas Tadeo?

Según Desde la Fe, cuando una persona quiere acercarse a San Judas Tadeo para pedirle ayuda, tiene que realizar la siguiente oración:

¡Oh bienaventurado San Judas Tadeo,

amigo, pariente y apóstol del Divino Maestro,

Jesucristo nuestro salvador;

Yo sé que Dios es la fuente de todo bien

y el único que hace milagros.

Pero sé también que Dios manifiesta

su Poder y su Misericordia

a través de la intercesión de sus santos.

Glorioso San Judas Tadeo,

tú que estás tan cerca de Dios

y que eres el abogado de los casos difíciles

y humanamente imposibles, intercede por mí,

escucha mi súplica,

concédeme ante Jesús nuestro salvador, lo que te pido.

(En silencio se hace la petición)

Consígueme sobre todo la gracia

de que un día pueda estar en el Reino de los Cielos en tu compañía

y alabar y dar gracias a Dios por toda la eternidad.

Amén.

