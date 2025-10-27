Video del Poderoso Huracán Melissa de Categoría 5: Así se Ve en 4K Desde el Espacio

El poderoso huracán Melissa se fortaleció hoy, 27 de octubre de 2025 a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson; aquí puedes ver en video cómo se ve desde el espacio en 4K, durante su trayectoria en el Caribe, en el Océano Atlántico.

¿Cuáles son las características de un huracán categoría 5? Los huracanes de categoría 5, como lo fue Otis pueden causar daños catastróficos.

Los huracanes de categoría 5, como lo fue Otis pueden causar daños catastróficos. Los fuertes vientos de los huracanes categorías 5 pueden derrumbar techos, paredes, construcciones ligeras, daños extremos en muelles y a la vegetación, así como erosión total de las playas.

Además, causan lluvias severas que a su vez ocasionan desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones o deslaves.

Melissa es el huracán número 13 que se forma en el Atlántico, de la temporada de ciclones 2025, que termina el 30 de noviembre.

Hasta ahora, Melissa es el tercer huracán que alcanza la categoría 5, en el Atlántico.

Video: Clima Hoy en México del 27 de Octubre de 2025 con Raquel Méndez: Huracán Melissa Categoría 5

Lista completa de los ciclones tropicales que se han formado en el Atlántico, en 2025:

Andrea: tormenta tropical Barry: tormenta tropical Chantal: tormenta tropical Dexter: tormenta tropical Erin: huracán categoría 5 Fernand: tormenta tropical Gabrielle: huracán categoría 4 Humberto: huracán categoría 5 Imelda: huracán categoría 2 Jerry: tormenta tropical Karen: tormenta tropical Lorenzo: tormenta tropical Melissa: huracán categoría 5

Noticia relacionada: Melissa Alcanza Máxima Categoría de Huracán y Este Día Tocará Tierra

¿Dónde se ubica el huracán Melissa hoy?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el ojo del huracán Melissa se localizó este lunes a 205 kilómetros (km) al sur-suroeste de Kingston, Jamaica y a 1,090 km al este-sureste de Cancún, en Quintana Roo.

El huracán Melissa presentó vientos máximos sostenidos de 260 (kilómetros por hora (km/h), con rachas de 315 km/h y se desplaza hacia el oeste a 6 km/h.

🌀#Melissa ahora es #Huracán de categoria 5 en la escala #SaffirSimpson cercano a #Jamaica. El sistema no respresenta riesgo para costas nacionales. pic.twitter.com/2T8oU3cvnN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Así se ve el huracán Melissa desde el espacio en 4K

La empresa Sen Corporation Limited, dedicada a observar la Tierra desde el espacio, publicó hoy en sus redes sociales un video del poderoso huracán Melissa, desde el espacio, en formato 4K.

Sen precisó que el video se grabó el domingo, 26 de octubre de 2025 y destacó que el huracán de categoría 5 “es el tipo más poderoso”.

🚨 Hurricane Melissa intensifies near Jamaica - filmed from space in 4K by Sen pic.twitter.com/5EYKjGW4Jn — sen (@sen) October 27, 2025

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH, por sus siglas en inglés) prevé que el huracán Melissa toque tierra este lunes, en Jamaica, y el martes, en Cuba.

Posteriormente, Melissa continuará su trayectoria hacia Haití y República Dominicana, como tormenta tropical, donde los efectos durarán hasta el miércoles.

Para el caso de México, la Conagua subrayó que debido a la distancia y trayectoria del huracán Melissa, “el sistema no representa peligro" para nuestro país.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT