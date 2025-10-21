Mega Marcha de Transportistas en CDMX: ¿Cuándo Habrá Bloqueo que "Asfixiará" Avenidas?

Toma tus precauciones: Transportistas volverán a paralizar varias calles de la Ciudad de México; en N+, te decimos cuándo serán los bloqueos que, según los organizadores, asfixiarán vialidades de la CDMX.

¿Por qué se van a manifestar los transportistas? La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) busca aumento de 2.00 pesos a la tarifa del pasaje de transporte público concesionado y un bono al combustible.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) busca aumento de 2.00 pesos a la tarifa del pasaje de transporte público concesionado y un bono al combustible. La FAT aseguró que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cerró el diálogo por el aumento en la tarifa del pasaje y lo delegó a las Secretarías de Gobierno y Movilidad.

Los transportistas entregaron un estudio de factibilidad que sustenta el aumento de la tarifa del pasaje y de la necesidad de tener un bono al combustible, y asistieron a más de 60 mesas de diálogo con las autoridades, durante casi un año, pero solo recibieron promesas incumplidas.

Según la FAT, César Cravioto Romero, secretario de Gobierno, y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, “se han pasado la bolita de uno al otro, sin obedecer lo indicado por su Jefa de Gobierno” y no atienden los acuerdos que Brugada aceptó resolver como otorgar el bono al combustible y analizar el futuro aumento de tarifa del pasaje de transporte público.

¿Cuándo es el paro de transportistas en CDMX?

Ante la falta de respuesta de parte del Gobierno de la Ciudad de México, la FAT amenazó con la movilización de al menos ocho mil unidades, con las que se “asfixiará la CDMX con marchas y bloqueos en las principales vías de comunicación de la capital del país”.

En un comunicado, la Fuerza Amplia de Transportistas pidió una disculpa -de antemano- a los ciudadanos que se verán afectados por la mega marcha que realizarán el próximo miércoles, 29 de octubre de 2025.

Los transportistas pidieron a los ciudadanos que tomen en consideración los bloqueos, para que busquen alternativas viales durante sus traslados, para el 29 de octubre.

La FAT pide una disculpa a los ciudadanos de a pie, pero dichos bloqueos surgen de la cerrazón del gobierno capitalino que desdeñó el cerrar un acuerdo ya pactado con los transportistas para apoyarles en su justa petición de aumento a la tarifa del pasaje.

Aviso por bloqueos de transportistas en CDMX. Foto: FAT

Pasaje en Estado de México ya subió de precio

Los transportistas de CDMX destacaron que en la zona conurbada de Estado de México ya se autorizó el aumento de 2.00 pesos a la tarifa de transporte público, por lo que ahora cuesta 14.00 pesos el pasaje.

En contraste, el pasaje sigue costando 6.00 pesos en CDMX, como tarifa mínima.

