Estas Son las Alcaldías de CDMX sin Más Agua ante Histórico Nivel en Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala se ha recuperado de forma histórica por la intensa temporada de lluvias 2025, en México, por lo que varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) se verán beneficiadas con mayor dotación de agua, pero otras no. Aquí te decimos cuáles son las demarcaciones que no tendrán mayor suministro y cuáles son las causas.

Datos del Sistema Cutzamala: El sistema de presas que abastece de agua a gran parte del Valle de México alcanzó un nivel récord, gracias a las intensas lluvias de los últimos meses.

El sistema de presas que abastece de agua a gran parte del Valle de México alcanzó un nivel récord, gracias a las intensas lluvias de los últimos meses. El Cutzamala lo integran tres presas: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que habían tocado niveles mínimos por la intensa sequía.

Con la cantidad de agua almacenada en el Cutzamala, a partir de octubre de 2025, aumentó el suministro en varias alcaldías de Ciudad de México y municipios de Estado de México.

Y aunque millones de casas van a tener más agua este fin de año, las autoridades pidieron no desperdiciarla, para poder garantizar el servicio para todas las personas.

En N+, te proporcionamos la lista completa de las alcaldías de CDMX y de los municipios de Estado de México con más agua, donde se enviará 45% más del suministro, a partir de octubre de 2025.

¿Cuánta agua hay en el Sistema Cutzamala?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, informó que el Sistema Cutzamala alcanzó un nivel récord y actualmente cuenta con el 96.8% de su capacidad de almacenamiento y tiene 757.44 millones de metros cúbicos de agua, hasta el corte del 20 de octubre de 2025.

¿Cuánta agua tienen las 3 presas del Cutzamala?

Presa Porcentaje de almacenamiento en octubre de 2025 Cantidad de agua El Bosque 97.5% 197.40 metros cúbicos de agua Valle de Bravo 97.1% 382.90 metros cúbicos de agua Villa Victoria 95.4% 177.14 metros cúbicos de agua

¿Qué alcaldías tienen más agua?

Ante el histórico nivel de agua en el Cutzamala, la Conagua solo mencionó que 13 alcaldías de la Ciudad de México ya tienen más agua; sin embargo, las tres restantes fueron descartadas.

Las 13 alcaldías de CDMX con más agua son las siguientes:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero (GAM) Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Venustiano Carranza

¿Qué alcaldías no serán beneficiadas con más agua desde el Cutzamala?

Milpa Alta Tláhuac Xochimilco

Pero, ¿cuál es el motivo por el que Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco no son beneficiadas con mayor dotación de agua desde el Cutzamala?

La razón es porque estas tres alcaldías se abastecen de agua a través de los mantos acuíferos subterráneos, según información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

De acuerdo con SEGIAGUA, los mantos acuíferos subterráneos se encuentran a los largo de toda la Ciudad de México, pero es en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, el oriente de Tlalpan y la mitad del territorio de Coyoacán, donde se encuentra el mayor número de estas fuentes de abastecimiento.

