Agua CDMX: Lista de Alcaldías Beneficiadas por Aumento de Suministro por Nivel del Cutzamala

Después de la intensa temporada de lluvias, producto de la temporada de ciclones 2025, el Sistema Cutzamala alcanzó un muy buen nivel, que ahora permitirá mayor envío de suministro a la Ciudad de México; aquí te damos la lista completa de todas las alcaldías beneficiadas con más agua, en CDMX

El Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio una conferencia de prensa hoy, 21 de octubre de 2025, en la que informó cuál es el nivel del agua en el Sistema Cutzamala, que abastece varias alcaldías de Ciudad de México y municipios de Estado de México.

Las autoridades anunciaron que el Sistema Cutzamala alcanzó el 96.8% de su capacidad de almacenamiento, hasta el corte del 20 de octubre de 2025, con un total de 757.44 millones de litros cúbicos de agua.

¿Cuál es el nivel de agua en las presas del Cutzamala?

Presa Cantidad de agua El Bosque 97.5%, con un volumen de 197.40 metros cúbicos de agua Valle de Bravo 97.1%, con 382.90 metros cúbicos de agua Villa Victoria 95.4%, con 177.14 metros cúbicos de agua

Lista de todas las alcaldías beneficiadas con más agua

Actualmente, el envío de agua hacia la Ciudad de México aumentó de 10.797 metros cúbicos de agua por segundo a 15.706 metros cúbicos de agua por segundo, con lo que se alcanzaría el 100% del suministro, beneficiando a cinco millones de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las alcaldías beneficiadas con mayor suministro de agua en CDMX son las siguientes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Cuida el agua

Ante el aumento del suministro, las autoridades de Conagua pidieron “mantener un uso racional del agua y fomentar su ahorro”, para así proteger el derecho humano al agua, garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones y contribuir al desarrollo sostenible regional.

