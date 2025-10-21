Aviso por Potencia y Fuerza de la Tormenta Tropical Melissa: Este Día Evolucionará a Huracán

Un amenazante ciclón finalmente se convirtió en la tormenta tropical Melissa hoy, 21 de octubre de 2025, en aguas del Atlántico; en N+, te decimos cuándo se convertirá en huracán, según el aviso que lanzó este martes la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Datos de la temporada de ciclones 2025: Falta poco más de un mes para que terminen los huracanes de 2025, en México

Falta poco más de un mes para que terminen los huracanes de 2025, en México De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la temporada de ciclones 2025 termia el 30 de noviembre de 2025, tanto en el Pacífico como en el Atlántico

Con la tormenta tropical Melissa, suman 13 ciclones en el Océano Atlántico, en 2025, entre ellos:

Andrea: tormenta tropical Barry: tormenta tropical Chantal: tormenta tropical Dexter: tormenta tropical Erin: huracán categoría 5 Fernand: tormenta tropical Gabrielle: huracán categoría 4 Humberto: huracán categoría 5 Imelda: huracán categoría 2 Jerry: tormenta tropical Karen: tormenta tropical Lorenzo: tormenta tropical Melissa: tormenta tropical

¿Dónde se ubica la tormenta tropical Melissa?

La Conagua informó que la tormenta tropical Melissa se formó la mañana de hoy, en el Caribe, a 1,765 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y a 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, en Haití.

La tormenta Melissa presentó vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 22 km/h.

¿Cuándo se fortalecerá a huracán Melissa?

De acuerdo con el mapa de la trayectoria de la tormenta tropical de la Conagua, Melissa se podría intensificar a huracán categoría 1 el fin de semana, el sábado 25 de octubre de 2025.

Melissa se podría mantener como huracán hasta el domingo, 26 de octubre de 2025, para posteriormente disiparse en aguas del Atlántico.

Sin embargo, la Conagua señaló que debido a la distancia y trayectoria del próximo huracán Melissa, “no representa peligro para el territorio mexicano”.

