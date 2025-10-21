¿Cómo Va el Potencial Ciclón Sonia Hoy? Aviso por su Ubicación Cerca de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 21 de octubre de 2025, por un potencial ciclón en el Pacífico, que en caso de evolucionar llevaría el nombre de Sonia.

Cabe destacar que hasta el momento se han formado 17 ciclones en el océano Pacífico y la temporada termina de manera oficial el próximo 30 de noviembre 2025.

La Conagua informó que el potencial ciclón Sonia es actualmente una zona de baja presión al sur de Guerrero, y que mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días.

Se localiza aproximadamente a 540 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km7h.

🌀Se vigila la zona de #BajaPresión que tiene 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70 % en 7 días; al sur-suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero. Ve más detalles ⬇️ pic.twitter.com/sMOSzQ0W3A — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2025

Los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son:

Tico.

Velma.

Wallis.

Xina.

York.

Zelda.

Lluvias en el país

De acuerdo con los reportes de la Conagua, se prevén lluvias en varios estados del país.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos en: Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas en: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

