Detienen al ‘Plátano’, Jefe Operativo de Cobro de Cuotas de Extorsión a Limoneros de Michoacán

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció hoy, 21 de octubre de 2025, que en un operativo conjunto fue detenido Rigoberto ‘N’, conocido como Plátano, presunto responsable del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán, Michoacán.

Asesinato de Bernardo Bravo: La detención del ‘Plátano’ se realizó como parte de las investigaciones por el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán.

La detención del ‘Plátano’ se realizó como parte de las investigaciones por el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán. De acuerdo con la investigaciones, Bernardo Bravo habría sido privado de su libertad desde la noche del domingo, 19 de octubre de 2025.

El cuerpo de Bernardo Bravo fue localizado con huellas de tortura, a bordo de su camioneta, en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario.

Plátano está presuntamente vinculado con la célula delictiva de Los Blancos de Troya, aliados de los grupos criminales Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

García Harfuch mencionó que las investigaciones por el asesinato del líder limonero continuarán hasta detener a todos los responsables.

Video: Asesinan a Bernardo Bravo, Presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan,… pic.twitter.com/vImUgQekFx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

Noticia relacionada: Fiscalía de Michoacán Revela la Causa de Muerte de Bernardo Bravo, Líder Limonero en Michoacán

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT