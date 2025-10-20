Nuevo Apoyo Bienestar: ¿Quiénes Recibirán Hasta 100 Mil Pesos?

El Gobierno de México anunció hoy, 20 de octubre de 2025, un nuevo esquema de apoyo del Bienestar; en N+, te decimos qué personas pueden recibirlo y quiénes pueden obtener hasta 100 mil pesos.

En la conferencia mañanera de este lunes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

¿En qué consiste el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias?

Montiel Reyes explicó que como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias se entregarán apoyos económicos a las personas damnificadas por las severas inundaciones luego de las fuertes lluvias que azotaron Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, hace casi dos semanas.

Los apoyos van desde los 20 mil pesos, 25 mil pesos, 40 mil pesos, 50 mil pesos y hasta los 100 mil pesos; el reparto del dinero iniciará este miércoles, 22 de octubre de 2025.

¿Quiénes recibirán 100 mil pesos?

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, habrá un apoyo para el campo y la ganadería que irá de entre los 50 mil y los 100 mil pesos, dependiendo el número de hectáreas por parcela.

Información en desarrollo…

