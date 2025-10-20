Inicio Economía Nuevo Apoyo Bienestar: ¿Quiénes Recibirán Hasta 100 Mil Pesos?

Nuevo Apoyo Bienestar: ¿Quiénes Recibirán Hasta 100 Mil Pesos?

|

N+

-

A partir de este miércoles inicia el reparto del nuevo apoyo económico; aquí te damos los detalles sobre el programa del Gobierno de México

Anuncio de Apoyo Bienestar en la conferencia mañanera de hoy, 20 de octubre de 2025

Anuncio de Apoyo Bienestar en la conferencia mañanera de hoy, 20 de octubre de 2025: Foto: Presidencia de México

COMPARTE:

El Gobierno de México anunció hoy, 20 de octubre de 2025, un nuevo esquema de apoyo del Bienestar; en N+, te decimos qué personas pueden recibirlo y quiénes pueden obtener hasta 100 mil pesos.

En la conferencia mañanera de este lunes, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

¿En qué consiste el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias?

Montiel Reyes explicó que como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias se entregarán apoyos económicos a las personas damnificadas por las severas inundaciones luego de las fuertes lluvias que azotaron Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, hace casi dos semanas.

Los apoyos van desde los 20 mil pesos, 25 mil pesos, 40 mil pesos, 50 mil pesos y hasta los 100 mil pesos; el reparto del dinero iniciará este miércoles, 22 de octubre de 2025.

¿Quiénes recibirán 100 mil pesos?

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, habrá un apoyo para el campo y la ganadería que irá de entre los 50 mil y los 100 mil pesos, dependiendo el número de hectáreas por parcela.

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Pensión BienestarLluvias e InundacionesSociedad
Inicio Economía Nuevos montos apoyos bienestar quienes recibiran hasta 100 mil pesos 2025