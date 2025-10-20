Abren Investigación Criminal contra Roblox: ¿De Qué Acusan a la Empresa de Videojuegos?

La empresa de videojuegos Roblox, creadora de plataformas dedicadas en su mayoría para menores de edad, enfrenta una investigación criminal; aquí te decimos de qué se trata la acusación.

¿Qué es Roblox? Roblox es uns plataforma de juegos en línea gratis con mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos y socializar

Roblox es uns plataforma de juegos en línea gratis con mundos o experiencias simuladas para que los usuarios puedan explorarlos y socializar Tan solo en 2024, Roblox sumó unos de 88.9 millones de usuarios diarios, de los cuales, el 40% eran menores de 13 años de edad

Roblox es un juego gratis para sus usuarios, sin embargo, permite hacer compras a través de su moneda virtual conocida como Robux.

Entre sus juegos más populares de Roblox figuran: Adopt Me!, Jailbreak, Welcome to Bloxburg, MeepCity y Brookhaven RP, entre otros

Noticia relacionada: Demandan a Roblox tras la Muerte de un Niño de 15 Años; Aquí 5 Puntos sobre el Caso

¿Por qué hay una investigación criminal contra Roblox?

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en Estados Unidos, anunció hoy, 20 de octubre de 2025, que se abrió una investigación criminal contra la empresa Roblox por ser considerada como "un caldo de cultivo para que depredadores tengan acceso a los niños".

La investigación contra Roblox se dio después de varias acusaciones contra la plataforma, por no tener suficiente seguridad infantil.

Roblox se aprovecha de nuestros niños mientras los expone a los daños más peligrosos, permite que abusen de ellos.

De acuerdo con el fiscal general de Florida, la investigación permitirá a las autoridades "obtener más información sobre la actividad delictiva que ocurre en Roblox, así como evidencia sobre los depredadores que están ahí afuera y las víctimas que reciben abusos".

La Fiscalía General de Florida dio a conocer que varias investigaciones previas revelaron la presencia de "depredadores sexuales" en Roblox, con el objetivo de tener acceso a los menores.

De acuerdo con los documentos, "las preocupantes acusaciones contra la plataforma de juegos incluyen negligencia a la hora de verificar adecuadamente la edad de los usuarios y fallas en la moderación de contenido, lo que ha permitido que material sexualmente explícito eluda los filtros y circule dentro de la plataforma".

La Fiscalía de Florida señaló que algunos depredadores sexuales usaron la moneda del videojuego para sobornar a los menores, a cambio de imágenes sexualmente explícitas.

Agregó que la plataforma no brinda advertencias para los padres de familia sobre los peligros que enfrentan sus hijos y tampoco ha informado sobre este tipo de incidentes.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT