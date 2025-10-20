Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en San Pedro Mártir Hoy? Matan en Balacera a una Mujer en Tlalpan, CDMX

Una mujer muere por un presunto ataque a tiros; esto es lo que se sabe sobre el homicidio en San Pedro Mártir, Tlalpan

Al menos 10 balazos se escucharon en la calle Diligencias, en San Pedro Mártir. Foto: N+

Al menos 10 balazos se escucharon en la calle Diligencias, en San Pedro Mártir. Foto: N+

Una balacera se desató a plena luz del día la mañana de hoy, 20 de octubre de 2025, en San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México; aquí te informamos qué pasó este lunes al sur de CDMX, donde se reportó la muerte de una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer habría sido atacada a tiros de forma directa en la calle Diligencias, al cruce con 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, a una cuadra de la carretera federal México-Cuernavaca.

Los vecinos de la zona señalaron que se escuchó una balacera con al menos 10 tiros, en las inmediaciones de una zona comercial.

Familiares identificaron a la mujer, cuyo cuerpo quedó tendido en plena calle, luego de la balacera.

Policía buscan a los posibles asesinos 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX detalló -en una tarjeta informativa- que ya se analizan las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables asesinos, quienes escaparon a bordo de una motocicleta color negro.

Al lugar del homicidio llegaron autoridades del Ministerio Público y elementos de Servicios Periciales para la realización de las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Video: Balacera Hoy en San Pedro Mártir: Asesinan a Mujer a Balazos

Mapa del lugar del asesinato en San Pedro Mártir

