¿Qué Pasó en San Pedro Mártir Hoy? Matan en Balacera a una Mujer en Tlalpan, CDMX

Una balacera se desató a plena luz del día la mañana de hoy, 20 de octubre de 2025, en San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México; aquí te informamos qué pasó este lunes al sur de CDMX, donde se reportó la muerte de una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer habría sido atacada a tiros de forma directa en la calle Diligencias, al cruce con 5 de Mayo, en la colonia San Pedro Mártir, a una cuadra de la carretera federal México-Cuernavaca.

Los vecinos de la zona señalaron que se escuchó una balacera con al menos 10 tiros, en las inmediaciones de una zona comercial.

Familiares identificaron a la mujer, cuyo cuerpo quedó tendido en plena calle, luego de la balacera.

Una mujer murió en un aparente ataque directo en San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan. Se espera la llegada de los elementos de la fiscalía capitalina al lugar.



Policía buscan a los posibles asesinos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX detalló -en una tarjeta informativa- que ya se analizan las cámaras de videovigilancia para identificar a los probables asesinos, quienes escaparon a bordo de una motocicleta color negro.

Al lugar del homicidio llegaron autoridades del Ministerio Público y elementos de Servicios Periciales para la realización de las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

