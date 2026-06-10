Encuentran a Migrantes Escondidos en Camarote de Autobús en Piedras Negras; Chófer es Detenido

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un autobús de pasajeros y detuvieron al conductor por ocultar a dos migrantes en el camarote de la unidad.

Encuentran a Migrantes Escondidos en Camarote de Autobús en Piedras Negras; Chófer es DetenidoFoto: N+

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Impactante: Ejército Mexicano detiene autobús y conductor por ocultar a migrantes en camarote. ¿Qué pasará con ellos? Descubre más.

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