Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un autobús de pasajeros y detuvieron a su conductor luego de localizar a dos personas ocultas en el área del camarote durante una inspección realizada en el filtro de revisión ubicado en el kilómetro 53 de la carretera federal 57.

La unidad, perteneciente a una empresa de transporte foráneo, cubría una ruta procedente de Monterrey con destino a la región norte de Coahuila cuando fue sometida a revisión por las autoridades.

Durante la inspección fueron localizados dos migrantes, uno originario de Venezuela y otro de nacionalidad mexicana, por lo que el operador fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica.

El autobús también fue asegurado y trasladado a instalaciones federales. Tanto el conductor como los dos migrantes serán presentados ante un juez federal, quien resolverá lo conducente conforme al proceso legal correspondiente.

Sentencian a mujer vinculada con red de tráfico de migrantes en Piedras Negras

El pasado 13 de mayo, una mujer mexicana fue sentenciada a 41 meses de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de participar en una red dedicada al tráfico de migrantes.

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De acuerdo con las investigaciones, la ahora sentenciada administró una casa de seguridad en Piedras Negras que era utilizada para resguardar y movilizar migrantes antes de cruzarlos de manera irregular por la frontera.