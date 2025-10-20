Toma Fuerza Potencial Ciclón Melissa Cerca de México: Aviso por Ubicación de Posible Tormenta
Entérate aquí de todos los detalles sobre el potencial ciclón Melissa, en el Atlántico
Un potencial ciclón toma fuerza mientras se acerca a México, a casi mes y medio de que termine la temporada de huracanes 2025; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso en el que informó cuál es la ubicación del fenómeno se llamaría Melissa, si llega a fortalecerse en tormenta tropical.
- Datos sobre huracanes 2025, en el Atlántico: Melissa sería el ciclón número 13 de la temporada, donde se han formado los siguientes fenómenos meteorológicos:
- Andrea: tormenta tropical
- Barry: tormenta tropical
- Chantal: tormenta tropical
- Dexter: tormenta tropical
- Erin: huracán categoría 5
- Fernand: tormenta tropical
- Gabrielle: huracán categoría 4
- Humberto: huracán categoría 5
- Imelda: huracán categoría 2
- Jerry: tormenta tropical
- Karen: tormenta tropical
- Lorenzo: tormenta tropical
- Se tiene previsto que la temporada de huracanes 2025 termine el 30 de noviembre de 2025
¿Dónde se ubica el potencial ciclón Melissa?
La Conagua informó hoy, 20 de octubre de 2025, que está vigilando una zona de baja presión, asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores, en el Atlántico.
De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la zona de baja presión de ubica a unos 2,315 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 32 y 40 kilómetros por hora (km/h).
Se prevé que la zona de baja presión aumente 50% la probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 80% en los siguientes siete días.
Si el fenómeno se fortalece, se podría convertir en la tormenta tropical Melissa, el ciclón número 13 en el Océano Atlántico, de la temporada de huracanes 2025.
Zona de #BajaPresión en el océano #Atlántico con probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días. Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/ZtTkA3SPoD— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2025
En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó por “fuertes lluvias y ráfagas de viento a medida que avanza” el potencial ciclón y destacó que “su rápido movimiento limitará su desarrollo en los próximos días”.
Quintana Roo, en vigilancia permanente por posible ciclón Melissa
Por su parte, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que su Gobierno mantiene la “vigilancia permanente sobre la actividad meteorológica en el Océano Atlántico”.
La gobernadora de Quintana Roo pidió a la población mantenerse informado a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades, ante la “intensa temporada de ciclones 2025”.
🔔 Mantenemos vigilancia permanente sobre la actividad meteorológica en el océano Atlántico:— Mara Lezama (@MaraLezama) October 20, 2025
Zona de baja presión asociada con una onda tropical al oeste de las Antillas Menores:
🔶 Incrementa a 50 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a ♦️80% en 7 días.
📍… pic.twitter.com/8NLsVlGVDD
