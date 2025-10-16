La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informaron que hasta el momento suman 70 personas fallecidas por las lluvias que azotaron Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí la semana pasada.

La mandataria nacional indicó en su conferencia de prensa mañanera de hoy, 16 de octubre de 2025, que suman 70 personas muertas y 72 no localizadas luego de las lluvias en esa zona.

Son 70 personas que lamentablemente fallecieron (…) y son 72 personas no localizadas. Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran.

Mientras que desde Veracruz, una de las entidades más golpeadas por las precipitaciones torrenciales, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora general de la CNPC, también indicó que hay más de 100 municipios afectados en dichos estados.

Afectaciones en cinco estados

De acuerdo con la CNPC, estas son las afectaciones y número de víctimas en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí:

Puebla

23 municipios afectados

18 personas fallecidas

5 pobladores no localizados

Veracruz

40 municipios afectados

30 personas fallecidas

18 pobladores no localizados

San Luis Potosí

12 municipios afectados

Sin personas fallecidas

Sin personas no localizadas

Querétaro

8 municipios afectados

1 persona fallecida

Sin personas no localizadas

Hidalgo

28 municipios afectados

21 personas fallecidas

49 personas no localizadas

Ayuda ante serias afectaciones

Entrevistada en Veracruz, Velázquez destacó que los municipios más afectados en esa entidad son Álamo y Poza Rica.

“Los dos municipios donde tenemos mayor afectación se encuentran acá en Poza Rica; es Álamo y directamente Poza Rica, aquí en Veracruz (…) Estamos ayudando directamente a las familias para limpiar sus domicilios y las calles. En esa parte vamos avanzando. Hay servicio de alimentación, de agua, hay servicio eléctrico”, refirió.

Añadió que la máxima prioridad actualmente es ayudar a la gente en todo lo que necesite y retornar a la normalidad, pues reiteró que hubo una seria afectación en las viviendas debido a las inundaciones.

También dijo que ya se concluyó el censo en las zonas de mayor afectación y agregó que hay más de 3 mil médicos y módulos de vacunación para atender a la gente y evitar afectaciones a la salud.

Nunca había ocurrido una situación así en la Huasteca

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó esta mañana que hay fenómenos naturales que es más factible advertir a la población, como los ciclones.

En el caso de las presas, comentó, cuando se requiere desfogue se avisa con tiempo a las autoridades para que se alerta a toda la población.

Sin embargo, indicó que “estas lluvias, que no había habido —no se tiene registro del daño y de la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo— es muy difícil de pronosticar. Se puede saber que va a haber lluvias de tanto a tanto en milímetros, pero si sobrepasó por el fenómeno natural esa condición, es muy difícil que pueda haber el alertamiento”.

“Ahora, carreteras por ejemplo en la Huasteca, nunca había ocurrido una situación como la que estamos viviendo ahora, de tanto deslave en esas carreteras”, agregó la mandataria nacional.

