Seguirán Bajas Temperaturas en México: ¿Cuándo Entra el Frente Frío 9?

¡Prepárate! Porque seguirán las bajas temperaturas en el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 20 de octubre de 2025, por el frente frío número 9, que se acerca por el norte del país. Te decimos cuándo entra a territorio nacional.

Cabe recordar que actualmente el frente frío 8 se desplaza sobre el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo y el sureste mexicano, además de una vaguada en altura sobre la península de Yucatán.

¿Cuándo entra el frente frío 9 al país?

De acuerdo con la Conagua, el nuevo frente frío 9, en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará del martes 21 al jueves 23 de octubre a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste del país, por lo que ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h en dicha región, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Así afectará el frente frío 9:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles en : Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: Zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

