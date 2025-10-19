Aseguran 1.6 Millones de Litros de Huachicol en Guanajuato; Incautan Pipas, Tanques y Maquinaria.

Autoridades federales y de Guanajuato incautaron 1.6 millones de litros de combustible ilegal, conocido como huachicol, en un predio de Silao y calificaron el aseguramiento como "histórico" en la entidad.

El total se desglosa principalmente en 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo

El cateo se realizó en una especie de centro de almacén clandestino equipado sobre la carretera Silao–San Felipe.

El combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y 1 millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte, se informó.

"El caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles", indicó la SSP.

La dependencia añadió que, además del combustible, aseguró vehículos y equipo industrial, aunque no hizo referencia a personas detenidas.

Adicionalmente, se aseguró maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión

Las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita

¿Cuánto vale lo decomisado?

La Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo en un comunicado que el valor del hidrocarburo asegurado (diésel y combustóleo) asciende a 30 millones de pesos.

"Durante la diligencia, las autoridades aseguraron 1 millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales", se precisó en el comunicado.

El inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios fueron sellados y quedaron a resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones.

La SSP afirmó que seguirán las pesquisas para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

Este operativo representa un golpe histórico a las economías criminales dedicadas a la sustracción y venta ilegal de hidrocarburos, y demuestra el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia policial en Guanajuato

En las acciones participaron la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, Ejército, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex.

El robo de gasolinas se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en México. El hidrocarburo se suele extraer de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Historias recomendadas:

ASJ