Rodrigo Paz Gana la Segunda Vuelta Presidencial en Bolivia

Con el 98% de las actas escrutadas, el conteo preliminar de votos en las elecciones presidenciales de Bolivia mostró una clara ventaja del senador de centro Rodrigo Paz, quien habría obtenido el 54,53% de apoyo frente al 45,47% del exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga. De confirmarse este resultado, sería el inicio de una nueva era política tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgó estos primeros datos tras una jornada electoral histórica que transcurrió de manera tranquila, en medio de una fuerte crisis económica y gran participación ciudadana.

Bolivia Realizó Segunda Vuelta Presidencial con Amplia Participación Ciudadana este Domingo

“Agradecido con el pueblo boliviano... Dios es grande, nunca dudamos de nuestra fe”, expresó Edman Lara, candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Paz. “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia... es tiempo de hermanarnos, es tiempo de reconciliarnos. Se acabaron los colores políticos”, agregó el exoficial de policía, conocido por sus denuncias de corrupción en redes sociales.

Perfil: Quién es Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, de 58 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y asumió este desafío electoral tras una carrera de dos décadas en cargos públicos como diputado, alcalde y gobernador de Tarija. Su candidatura logró aglutinar a votantes desencantados con el MAS y a sectores moderados, consolidando así su camino hacia la presidencia en un balotaje inédito en la historia reciente del país.

Bolivia da Giro a la Derecha: Rodrigo Paz Pereira Lidera Conteo de Votos Presidenciales

Este resultado significaría el fin de casi 20 años de hegemonía del MAS bajo los mandatos de Evo Morales y el saliente presidente Luis Arce. Ambos dejan el poder en un contexto de aguda crisis económica, escasez de combustibles, inflación alimentaria y desempleo, factores que, según sondeos, preocupan al 80% de la población.

Durante la jornada, el despliegue de 27 mil policías garantizó la seguridad en las más de 35 mil mesas electorales. El propio Arce fue el primero en votar en La Paz, donde fue abucheado por ciudadanos presentes. “Exhortamos a los dos candidatos a cuidar la democracia y respetar el resultado”, declaró el mandatario.

