Frente Frío 8 y Aire Polar Congelarán 11 Estados de México con Temperatura de Hasta 0 Grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el ingreso del frente frío número 8 y su masa de aire polar, los cuales provocarán un marcado descenso de temperaturas, fuertes vientos y lluvias intensas en distintas regiones del país a partir de este lunes 20 de octubre.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal número 8 se desplazará sobre el Golfo de México en interacción con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del mismo golfo y el sureste mexicano. Además, una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán reforzará el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con precipitaciones puntuales intensas en zonas de Veracruz y Chiapas.

La masa de aire frío asociada al frente ocasionará un descenso considerable de las temperaturas en el oriente y centro del territorio nacional, además de generar viento del norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz y de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca.

El SMN indicó que el sistema frontal y su masa de aire frío continuarán desplazándose hacia el oriente durante el martes, dejando de afectar gradualmente al territorio nacional. Sin embargo, el ambiente fresco y las bajas temperaturas persistirán en zonas serranas del norte, centro y oriente del país.

Para el miércoles 22 de octubre, se prevé el ingreso del frente frío número 9, que en interacción con la corriente en chorro subtropical provocará rachas de viento de 40 a 60 km/h en la frontera norte del país.

Masa de aire frío invadiendo las calles de Tijuana. Foto: Cuartoscuro

Clima para el martes 21 de octubre: ¿Donde habrá temepraturas bajas?

Durante la madrugada del martes 21 de octubre, se esperan valores de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en regiones elevadas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima para el miércoles 22 de octubre

Para la madrugada del miércoles 22 de octubre, las mínimas se repetirán con temperaturas de -5 a 0 °C en Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y de 0 a 5 °C en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

El SMN exhortó a la población a tomar precauciones ante el descenso térmico, especialmente en zonas montañosas y comunidades vulnerables.

Historias recomendadas:

Ciclón Sonia: Cómo Va Su Formación Frente a Playas de México Hoy, 19 de Octubre 2025

Calendario SEP 2025: Más de 10 Días de Suspensión de Clases a Nivel Nacional; Lista de Fechas