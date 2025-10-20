Frente Frío 9 y Nueva Onda Tropical Provocarán Lluvias Fuertes y Heladas de –5 Grados

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la entrada del Frente Frío número 9 y una Onda Tropical, fenómenos que provocarán lluvias fuertes, rachas de viento y un marcado descenso de temperaturas de hasta -5 grados Celsius en cuatro estados.

De acuerdo con el organismo, este miércoles 22 de octubre, el frente frío número 9 se aproximará a la frontera norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, lo que generará vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y ambiente más fresco en la región.

Para el jueves 23 de octubre, el sistema frontal ingresará de lleno al norte del país, manteniendo las rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un descenso generalizado de temperatura en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En tanto, ese mismo día, una nueva Onda Tropical ingresará y recorrerá el sur de la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Clima: Dónde lloverá el martes 21 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Temperaturas bajas

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima: Dónde lloverá el miércoles 22 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste).

luvias aisladas: Durango, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México y Morelos.

Temperaturas bajas:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

