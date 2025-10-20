Frente Frío 9 y Nueva Onda Tropical Provocarán Lluvias Fuertes y Heladas de –5 Grados
Carolina López Soto
El frente frío ingresará de lleno al norte del país junto con una onda tropical
El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la entrada del Frente Frío número 9 y una Onda Tropical, fenómenos que provocarán lluvias fuertes, rachas de viento y un marcado descenso de temperaturas de hasta -5 grados Celsius en cuatro estados.
De acuerdo con el organismo, este miércoles 22 de octubre, el frente frío número 9 se aproximará a la frontera norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, lo que generará vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y ambiente más fresco en la región.
Para el jueves 23 de octubre, el sistema frontal ingresará de lleno al norte del país, manteniendo las rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un descenso generalizado de temperatura en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En tanto, ese mismo día, una nueva Onda Tropical ingresará y recorrerá el sur de la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.
Clima: Dónde lloverá el martes 21 de octubre
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).
Temperaturas bajas
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Nota relacionada: Clima: ¿Por Qué Terminan los Huracanes el Próximo 30 de Noviembre 2025?
Clima: Dónde lloverá el miércoles 22 de octubre
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y sureste).
- luvias aisladas: Durango, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Estado de México y Morelos.
Temperaturas bajas:
- Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
