SAT Anuncia Auditorías Masivas para 2026 y Revela Lista de Contribuyentes que Serán Revisados

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer este lunes 20 de octubre los criterios por los cuales puede programar auditorías a contribuyentes para establecer piso parejo en el cobro de contribuciones y brindar certidumbre jurídica.

Lo anterior, como parte del compromiso del SAT con el combate a la evasión y la elusión fiscal para consolidar un sistema tributario "justo y equitativo por el bienestar de México", refirió en un comunicado.

Las auditorías son una práctica de transparencia "proactiva" que realiza el SAT con fundamento en el Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿Qué contribuyentes serán auditados en 2026?

La autoridad fiscal precisió que únicamente audita a los contribuyentes identificados con conductas "de alto riesgo" para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras, en los siguientes casos:

Celebran operaciones con factureras o nomineras. Presentan pérdidas fiscales recurrentes. Simulan o abusan de deducciones. Obtienen ingresos que no son declarados. Abusan de estímulos fiscales. Presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias. No pagan retenciones por sus empleados. Realizan operaciones con paraísos fiscales. Solicitan devoluciones improcedentes. Pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

SAT realizará más de 16 mil auditorías

A partir de la identificación de dichas conductas, el SAT priorizó para 2026 el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo.

De esta forma, el próximo año se considerará abrir el siguiente número de auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente:

Grandes contribuyentes: mil 200 auditorías en promedio.

Pequeños y medianos contribuyentes: 12 mil auditorías en promedio.

Comercio exterior: 3 mil auditorías en promedio.

El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal, con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo por el bienestar de México

