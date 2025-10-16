Trabajadores del SAT Detienen Paro Nacional luego de Apertura al Diálogo de Autoridad Fiscal

Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) detuvieron este jueves 16 de octubre el paro nacional de "brazos caídos" que comenzaron el martes luego de la apertura al diálogo de la autoridad fiscal.

Del martes 14 al miércoles 15, los trabajadores del SAT se manifestaron en algunas oficinas del SAT y, en algunos casos, como en la Ciudad de México, realizaron bloqueos viales en arterias importantes.

En estos dos días de protestas, los trabajos del SAT no se detuvieron y se garantizó la atención, así como los servicios a los contribuyentes en la gran mayoría de sus oficinas a nivel nacional, informó la dependencia en un comunicado.

¿Hay servicio en las oficinas del SAT?

Hoy, después de haber establecido diálogo entre autoridades y trabajadores de esta institución, con la mediación de representantes del gobierno federal, las actividades en 161 oficinas se llevan a cabo con normalidad.

"Muestra de ello es que se brindaron 131 mil 940 atenciones en ambos días", añadió la autoridad fiscal en el documento.

Para el SAT es fundamental mantener siempre abiertos los canales de diálogo y cooperación con sus trabajadores, en un marco de respeto y responsabilidad, a fin de seguir construyendo juntos una mejor institución

SAT reitera disposición al diálogo

Además, el SAT reiteró su disposición al diálogo y cooperación con sus trabajadores, "en un marco de respeto y responsabilidad, a fin de seguir construyendo juntos una mejor institución".

Este órgano tributario reitera su compromiso con las y los trabajadores del servicio público y reconoce que su labor es esencial en la atención a la ciudadanía y en la transformación del país y sus instituciones

