Productores de Leche Protestan Derramando su Producto en Calles de Xalapa, Veracruz

La tarde de este martes nueve de junio arribaron a la ciudad de Xalapa decenas de productores de leche de distintos puntos de la entidad veracruzana, quienes señalan que a diario están tirando su producción debido a que no han podido buscar quién les compre.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la plaza Lerdo, justo frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Xalapa, lugar hasta donde los productores llevaron sus botes de leche, así como sus vacas, y comenzaron a tirar varios litros de leche argumentando que ya no la pueden vender.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Productores de Leche en Veracruz se Manifiestan en Palacio de Gobierno en Xalapa

Agustín Morales, productor de leche del municipio de Acajete, menciona que existen diversos gastos que debe cubrir para continuar con su trabajo; sin embargo, aseguran que, al no haber quien le compre su producto, los pagos que deben realizar se dificultan.

Los lecheros indican que de su producto obtienen los recursos para pagar al vaquero, comprar el alimento de las reses, entre otros. Asimismo, mencionan que tuvieron que tirar su producto debido a que estaba próximo a echarse a perder.

"Tenemos que pagar el vaquero, comprar alimento y, pues, ¿de dónde vamos a sacar?"

Los productores inconformes mencionan que si tardan en encontrar un comprador, el producto tarda en ser vendido, por ende se echa a perder y que no hay manera de rescatarlo, ya que ni siquiera los productores de queso lo aceptan.

"Tarda, se descompone y ya ni los queseros le quieren"

El productor Agustín Morales indica que tiene 14 vacas, y que entrega un promedio de 150 a 200 litros de leche, y que así como él, hay varios productores que entregan al acopio de Acajete y que se encuentran en la misma situación.

Este tipo de protestas ya se habían registrado anteriormente en Xalapa, Veracruz

Cabe destacar que este hecho no es la primera vez que se presenta, ya que el pasado 12 de mayo, productores de leche provenientes de los municipios de Acajete, Xico y Naolinco se manifestaron en la capital veracruzana.

Como medida de protesta, también derramaron varios litros de leche ante la baja de productores en centros de acopio y las pérdidas económicas que superan los 400 mil pesos debido a que no logran vender 20 mil litros de leche cada día.

En aquella ocasión, el representante lechero indicó que la problemática habría afectado a por lo menos 10 centros de acopio en Veracruz y estimó que cerca de 200 productores de leche se vieron perjudicados ante tal situación.