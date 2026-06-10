Productores de Leche Protestan Derramando su Producto en Calles de Xalapa, Veracruz

Productores de leche de Acajete se manifestaron en Xalapa y como forma de protesta derramaron varios litros de leche sobre el asfalto.

Productores de Leche Tiran Producto en Calles de la Ciudad de Xalapa, VeracruzFoto: N+

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Crisis lechera en Xalapa: productores derraman leche en las calles ante la imposibilidad de vender. Las pérdidas económicas son alarmantes.

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