Fallece "Medio Metro Original" en Puebla; Personaje Famoso de los Bailes Sonideros

La tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 fue hallado sin vida Paco Pérez, quien interpretó la primera versión del personaje “Medio Metro” en bailes sonideros, fue hallado sin vida en San Sebastián de Aparicio, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

El autonombrado “El Original Medio Metro” fue encontrado al interior de un canal de agua y con impactos de bala en la cabeza, por lo que las autoridades ya investigan la causa de su muerte como presunto homicidio.

Encuentran sin vida a Paco Pérez "El Original Medio Metro" en San Sebastián de Aparicio, Puebla

El gremio sonidero está de luto porque Paco Pérez, conocido también como “El Original Medio Metro” fue localizado sin vida ahí en un canal de la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, perteneciente al municipio de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el animador tenía impactos de bala en su cabeza. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional.

Paco Pérez Medio Metro del Barrio de El Alto Muerto San Aparicio

¿Quién era Paco Pérez, "El Original Medio Metro?

Paco Pérez saltó a la fama de la mano del “Sonido Pirata”, disfrazándose del personaje “El Chavo del Ocho” y haciendo peculiares pasos de baile que entraron en el gusto de las personas. Tiempo después tomaron caminos separados por lo que el hoy occiso se empezó a presentar de forma independiente en diferentes bailes.

En los últimos días se dedicaba a animar bailes en el Barrio El Alto, entre otras colonias y juntas auxiliares de la capital poblana, siendo uno de los consentidos en las fiestas.

Algunas agrupaciones del género locales, han expresado sus condolencias por el deceso de Paco Pérez en la ciudad de Puebla.

