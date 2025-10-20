¿De Qué Murió Medio Metro Original? Esto Sabemos del Fallecimiento de Paco Pérez

Paco Pérez, quien interpretó a Medio Metro Original, fue encontrado sin vida en San Sebastián Aparicio, Puebla.

Pérez se hizo famoso por bailar en sonideros ataviado con la vestimenta del popular personaje El Chavo del 8.

¿De qué murió Medio Metro Original?

De acuerdo con autoridades de Puebla, el cuerpo de Paco Pérez, (El Original Medio Metro) fue hallado dentro de un canal de agua, con heridas de bala en la cabeza, por lo que las autoridades han iniciado una investigación bajo la hipótesis de un posible homicidio.

¿Quién era Medio Metro?

Paco saltó a la fama interpretando al original Medio Metro, ambientando sonideros al ritmo de cumbia y con un vestuario inspirado en El Chavo del 8.

Sin embargo, existe cierta disputa o confusión en torno a quién es el “Medio Metro” original, ya que al menos tres hombres reclaman el apodo:

José Eduardo Rodríguez (Guanajuato) — registró la marca y es el más difundido en redes.

Francisco ‘Paco Pérez (Puebla) — identificado por la comunidad sonidera como “Medio Metro del Barrio Alto de Puebla”, con actividad en eventos antes de la viralización de José Eduardo.

Jonathan Uriel Espinal — otro bailarín que fue señalado como sucesor o sustituto dentro de Sonido Pirata.

