Localizan Sin Vida a un Hombre con Acondroplasia en un Canal de Agua en Puebla

La mañana de este 20 de octubre un hombre con acondroplasia o de talla baja, fue localizado sin vida en un canal de agua en la calle Maximino Ávila Camacho de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio en Puebla.

Pobladores reportaron el hallazgo del cuerpo a las autoridades por lo que de inmediato la Policía Municipal , Policía Estatal y Guardia Nacional se movilizaron a la zona; En el lugar confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales y presentaba evidentes signos de violencia por lo que la zona fue acordonada.

Hombre sin vida en San Sebastián de Aparicio tenía una herida en la cabeza

Minutos después arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo la recolección de indicios y proceder con el levantamiento del cadáver; Cabe destacar que el cuerpo presentaba una herida en la cabeza.

El hombre medía un aproximado de un metro con 40 centímetros de altura, vestía un pants blanco, tenis negros, una camisa blanca desabrochada y tenía una bolsa pequeña oscura sobre la cabeza; Además, el hoy occiso tenía un tatuaje en el pecho del lado izquierdo de la Santa Muerte.

Se presume que sujetos fueron aventar el cuerpo de un hombre al canal de agua en San Sebastián de Aparicio

Los primeros reportes indican que sujetos desconocidos fueron a aventar el cadáver al canal de agua en la calle Ávila Camacho y posteriormente se dieron a la fuga; Debido a las investigaciones, dicha vialidad ubicada en San Sebastián de Aparicio, fue cerrada por varios minutos mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

Habitantes de la zona se acercaron a ver al hombre sin vida para cerciorarse que no se tratara de algún familiar, sin embargo, hasta el momento el cuerpo no ha sido identificado.

Serán las autoridades correspondientes en esclarecer el caso para conocer el móvil del posible homicidio y dar con el o los responsables del delito para que sean castigados conforme lo dicta la ley.

