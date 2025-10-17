Captan a Hombre cuando Abandonó el Cuerpo de Joven Muerta en Carrito de Supermercado en Puebla

Una mujer sin vida fue abandonada al interior de un carrito de supermercado en calles de la colonia El Carmen en la ciudad de Puebla, horas más tarde se reveló un video en donde se muestra el momento exacto en el que un hombre deja el cuerpo.

Durante las primeras horas de este viernes 17 de octubre se reportó el hallazgo de una persona muerta en la calle Tamaulipas entre la 4 Sur y el Boulevard 5 de Mayo.

Joven fue localizada sin vida en la colonia El Carmen de Puebla. Foto: Miguel Sánchez | N+

Video: Captan momento exacto en que hombre abandona a mujer sin vida en un carrito de supermercado de Puebla

NMás tuvo acceso a las imágenes que fueron captadas alrededor de las 3:00 de la mañana en donde se ve cuando llega un hombre empujando el carrito de supermercado en donde llevaba a el cadáver de la joven y posteriormente lo deja abandonado.

Momento en que Abandonan a Joven Muerta en un Carrito de Supermercado en Puebla

En el clip se ve al sujeto vestido con ropa negra y la cara totalmente cubierta, caminaba con total tranquilidad y al llegar al sitio deja el cuerpo y procede a darse a la fuga.

Lugo del reporte se registró una fuerte movilización policial y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acordonaron la zona, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las investigaciones correspondientes.

Investigan muerte de joven abandonada en un carrito de supermercado en Puebla

Reportes policiacos señalan que una de las líneas de investigación arrojan a que la mujer murió de un infarto y que consumía sustancias ilícitas; Por ello, agentes ministeriales buscan “picaderos” en la zona, ya que presuntamente la habrían sacado de uno de ellos.

Investigan hallazgo de mujer sin vida en carrito de supermercado. Foto: Miguel Sánchez | N+

Las investigaciones siguen en curso, por lo que en las próximas horas podrían a dar a conocer detalles sobre si se trató de una muerte natural o si la joven fue víctima de un delito.

Hasta el momento la mujer de entre 20 y 25 años de edad en calidad de desconocida, la cual será sometida a una necropsia de ley para conocer las causas exactas de su muerte.

