Una Mujer Murió por Posibles Causas Naturales en la Vía Pública en Puebla

La mañana de este viernes 17 de octubre se reportó la movilización de la policía por el reporte de una persona sin vida en la Colonia El Carmen Huexotitla de Puebla. Se trataría de una mujer que murió en la vía pública.

De inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron hasta la calle Tamaulipas a la altura de la 4 Sur de la ciudad, para confirmar el hallazgo de una mujer fallecida.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, sin embargo, trasciente que un paro cardiorrespiratorio le habría provocado la muerte súbita. La zona permanece acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal por lo que se recomienda no acercarse al punto.

Investigan muerte de una mujer localizada afuera de un domicilio en Puebla

La policía de Puebla notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo, determinar qué fue lo que provocó el deceso de la mujer, de quien no se ha revelado su identidad.

Según primeros reportes, junto al cuerpo había un "carrito" que probablemente utilizaba para transportar objetos. La mujer falleció de forma repentina en la Calle Tamaulipas y la 4 Sur cerca del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, en inmediaciones de la plazuela de El Carmen.

Con información de N+

