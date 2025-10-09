Abandonan Cuerpo de Mujer Sin Vida en Lateral de la Autopista México-Puebla

La noche de este jueves 9 de octubre se reportó el hallazgo de una mujer tendida en vía pública, sobre la lateral de la Autopista México-Puebla, en el cruce con el Bulevar Hermanos Serdán.

Alrededor de las 7 con 40 minutos de la noche, cuerpos de emergencia recibieron el reporte de una persona que encontró a la víctima tirada y ensangrentada. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos para tratar de auxiliar a la mujer.

Mujer Encobijada Muerta Hallada Boulevard Hermanos Serdán Puebla

Investigan hallazgo de mujer ensangrentada y con visibles lesiones en el rostro en Puebla

Personal del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) a bordo de la ambulancia 154 revisaron a la mujer quien presentaba lesiones en rostro, y confimaron que ya no tenía signos vitales.

Se sabe que la víctima tenía aproximadamente 30 años de edad, y que al momento del hallazgo ya habían pasado alrededor de 3 horas del fallecimiento.

Noticia relacionada: Asesinan a Balazos a una Mujer y Lesionan a una Joven en Puebla

Cierran el paso a la incorporación de la autopista México-Puebla por hallazgo de una mujer con huellas de violencia

El sitio fue acordonado y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para inicar las diligancias correspondientes y se espera la llegada del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los reportes recibidos, la mujer fue abandonada luego de ser víctima de un acto violento, envuelta en una cobija en inmediaciones de la autopista México-Puebla en la Colonia El Riego Sur.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR