Muere Mujer por Infarto al Interior de la Central de Autobuses de Puebla

Una mujer identificada como Senorina de 52 años de edad, murió al interior de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), presuntamente por causas naturales, la mañana de este lunes 13 de octubre.

La víctima provenía del municipio de General Felipe Ángeles a una consulta en el Hospital de la Mujer en la capital poblana, pero se desvaneció en la zona de taquillas cerca del acceso de la central camionera.

De acuerdo con los primeros reportes, cuando la mujer caminaba por el área comercial comenzó a sentirse mal y se desplomó desde su propia altura, por lo que los pasajeros solicitaron ayuda médica de emergencia.

Los paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) a bordo de la ambulancia 262 acudieron al lugar y, aunque le dieron reanimación, la mujer falleció de un paro cardiaco.

Realizan levantamiento de cuerpo de mujer fallecida en Central de Autobuses de Puebla

Policías municipales acordonaron el área y notificaron a las autoridades para llevar a cabo las diligencias correspondientes, tratar de localizar a sus familiares, así como el levantamiento del cuerpo.

