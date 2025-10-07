Muere Recluso del Penal de San Miguel en Puebla: El Cuerpo Presentaba Golpes en Tórax y Cabeza

Durante la noche del domingo 5 de octubre, un hombre fue hallado sin vida en el interior del Centro de Readaptación Social de Puebla en la colonia Lomas de San Miguel.

El fallecido fue identificado como Arturo “N”, quien ingresó el pasado viernes por delitos contra la salud y ya contaba con al menos tres ingresos previos por el mismo ilícito y portación de arma de fuego.

Por Presunto Infarto Muere Interno del Cereso de San Miguel en Puebla

Investigan causa de la muerte de Arturo “N” interno del Penal de San Miguel en Puebla

El cuerpo fue encontrado por personal de seguridad y custodia y todo indica que la causa de muerte fue un infarto al miocardio, aunque se hay otra versión que indica que su muerte fue a consecuencia de una sobredosis de estupefacientes.

En rueda de prensa este martes 7 de octubre, se dio actualización respecto al recluso quien falleció al interior del Cereso de San Miguel en Puebla; continúan las indagatorias para determinar si el deceso fue por paro cardíaco.

Reportan contusiones en el cuerpo sin vida localizado al interior del Cereso de Puebla

A pesar de los resultados del médico forense, enviaron a análisis microscópico y patológico muestras de tejidos. Así lo informó Alejandro Carpio Ríos del Instituto de Ciencias Forenses, quien agregó que los restos de la víctima presentan varios golpes.

Lo que sí encontramos fueron múltiples contusiones en tórax y cráneo. Eso está sujeto igual a investigación pero aplicamos, como debe ser el protocolo de Minnesota que es muerte en custodia.

