De Falsa Psiquiatra a Líder Religiosa: Marilyn Cote Da Clases de Catecismo en la Cárcel
En el Penal Femenil de Ciudad Serdán en Puebla, reportan buena conducta de la mujer que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla.
La justicia para las víctimas de Marilyn Cote ha llegado. Desafortunadamente las más de treinta denuncias en contra de la falsa psiquiatra siguen esperando que se judicialicen a más de un año de haber dado a conocer el caso que viralizó en México.
La denuncia de amenazas en contra de los vecinos es la única judicializada, sin embargo, las audiencias se han pospuesto más de diez veces bajo el argumento que Marilyn Cote se siente mal de salud o está indispuesta.
Aurora Mendoza, madre de Bryant, quien se casó y fue privado de la libertad, medicado bajo engaños, habló en exclusiva con NMás Puebla para dar detalles de la situación.
Pide que el juez, David Rodríguez González, haga justicia, pues la presunta usurpadora de funciones intenta salir de prisión.
Falsa psiquiatra Marilyn Cote imparte clases de catecismo en el penal de Ciudad Serdán
Afirman que durante las audiencias Marilyn se comporta de manera prepotente y burlona, sin embargo al interior del Penal Femenil de Ciudad Serdán tiene buena conducta y hasta da clases de catecismo, lo que ha provocado indignación entre las víctimas.
Ella es muy católica, muy devota, queriendo manipular como sabe hacerlo. Tememos a eso a que con su influyentismo, a mi me dice que con todo su dinero, influencias, ella iba a salir adelante y no queremos, queremos que se haga justicia.
La mujer que es investigada por usurpación de funciones, ahora se desempeña como líder religiosa, mientras que el resto de denuncias en su contra no han tenido avance.
Más de 30 denuncias contra Marilyn Cote siguen en espera de judicialización
Aurora Mendoza lamenta que las autoridades no han judicializado la carpeta de Bryant. Espera que las autoridades estatales, la fiscal Idamis Pastor Betancourt y el Poder Judicial, se involucren y no permitan que Marilyn siga haciendo daño.
La próxima audiencia de Marilyn Cote se realizará el próximo 23 de octubre en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula; las víctimas esperan que de una vez por todas haya avances a favor de quienes sufrieron daños.
Con información de Genaro Zepeda
