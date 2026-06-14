¿SEP Suspende Clases el 15 de Junio? Este Día Termina Curso e Inician Vacaciones Anticipadas

Luego de la suspensión de clases por parte de la SEP en los últimos días, te decimos si se suspenden este lunes 15 de junio 2026.

Conoce si la SEP suspende clases este lunes 15 de junio 2026.Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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