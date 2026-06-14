¿SEP Suspende Clases el 15 de Junio? Este Día Termina Curso e Inician Vacaciones Anticipadas

Ha comenzado el Mundial y cada vez falta menos para que concluya el ciclo escolar 2025 a 2026, pero antes de ello hay dudas de si la SEP suspende las clases este lunes 15 de junio 2026. Por ello, en N+ te explicamos qué es lo que se sabe hasta el momento y cuáles son las fechas del fin del curso y el inicio anticipado de las vacaciones.

Como te dimos a conocer, en días recientes se suspendieron actividades escolares debido a la inauguración de la justa deportiva, pero también por diversas condiciones como inundaciones, intensas lluvias y la huelga nacional de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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¿SEP suspende clases este lunes 15 de junio 2026?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha dado a conocer que se vaya a realizar suspensión de clases este lunes a nivel nacional, aunque, debido al paro de labores de la CNTE, continúan las afectaciones para estudiantes en los siguientes estados, según informó la autoridad educativa:

Oaxaca.

Guerrero.

Chiapas.

Michoacán.

Zacatecas.

Ciudad de México.

Sin embargo, esto no aplica en toda la entidad, sino solo en algunos planteles.

Asimismo, debido a las condiciones climatológicas, tampoco se han dado avisos sobre cambio de modalidad ni cierre de escuelas en los estados, pero te recomendamos mantenerte al tanto en N+.

Cabe recordar que la próxima fecha en la que se suspenderán actividades escolares a nivel nacional es el viernes 26 de junio 2026, cuando se realice la última junta ordinaria de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo y dónde es antes el fin del ciclo escolar y hay vacaciones anticipadas?

Debido a las altas temperaturas previstas para las próximas semanas en algunas regiones de México, las autoridades escolares estatales han ajustado la fecha del fin del curso.

Los estados que concluirán el ciclo escolar 2026 anticipadamente son: