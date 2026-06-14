Hombre Fue Asesinado a Balazos en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La tarde del sábado 13 de junio de 2026 fue hallado muerto un hombre con impactos de bala al interior de un vehículo en La Resurrección, junta auxiliar de la capital poblana.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla se movilizaron hasta el camino de terracería donde ocurrió el hallazgo para acordonar la zona e iniciar con los protocolos correspondientes.

Asesinan a hombre a balazos dentro de vehículo en La Resurrección, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este sábado cuando se reportó la presencia de un masculino aparentemente sin vida al interior de un vehículo en la ciudad de Puebla.

Policías adscritos a la SSC Puebla se movilizaron hasta un camino de terracería en la junta auxiliar de La Resurrección donde confirmaron que la víctima tenía heridas hechas con arma de fuego y carecía de signos vitales.

Tras corroborar el hallazgo, los uniformados acordonaron la zona para permitir a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciar con el levantamiento del cuerpo.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la Junta Auxiliar La Resurrección, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/TRFnjWbr5g — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 13, 2026

Localizan a dos hermanos muertos en vivienda de Tlatlauquitepec, Puebla

La mañana de este sábado dos hermanos fueron localizados sin vida al interior de una vivienda sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro del municipio de Tlatlauquitepec en la Sierra Nororiental de Puebla.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron al inmueble, ubicado a un costado de la carretera federal, donde confirmaron el fallecimiento de dos hombres.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan, de 20 años de edad, e Israel, de 27 años, quienes habitaban el domicilio en la colonia Centro donde ocurrió el hallazgo. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas de muerte de los hermanos.

Con información de N+

GMAZ