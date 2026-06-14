Hombre Fue Asesinado a Balazos en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

Autoridades se movilizaron hasta un camino de terracería ubicado en La Resurrección para acordonar la zona y realizar el levantamiento de cuerpo.

Homicidio Hombre Muerto a Balazos en Vehículo de La Resurrección PueblaFoto: X @LaHoraMX

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Violencia en Puebla: un hombre fue encontrado sin vida con heridas de bala en La Resurrección. La policía acordonó la zona. Infórmate sobre el caso.

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